Исследователи из Гетеборгского университета в Швеции и Института арктических и альпийских исследований Университета Колорадо в США Селин Хезе и Александра Ян сделали потрясающий прогноз сроков окончательного исчезновения льда в Северном Ледовитом океане.

Что известно о сроках окончательного таяния Северного ледяного океана

Ученые отмечают, что в соответствии с климатическими условиями, которые наблюдались в 2023 году, полное таяние льда в Северном ледяном океане может произойти уже в период ближайших 3-6 лет, то есть еще до 2030 года.

Этот прогноз значительно опережает все прогнозируемые даты, которые раньше делались учеными.

Предыдущие прогнозы свидетельствовали, что окончательное таяние льда в Северном ледовом океане должно было произойти не раньше середины текущего столетия.

Северный Ледовитый океан

В настоящее время таяние льда в высоких широтах является одним из наиболее ярких проявлений климатических изменений.

По мере исчезновения морского льда океан поглощает все большее количество солнечного тепла и стремительно нагревается, поскольку темная вода собирает солнечную энергию, тогда как белая поверхность льда отражает ее.

Этот нагрев также провоцирует цепную реакцию, которая еще больше ускоряет таяние не только в теплое время года, но и в зимний период.

К тому же, отсутствие льда может спровоцировать значительные изменения в глобальных погодных условиях.

В частности, это будет способствовать учащению формирования штормов, волн аномальной жары и другим экстремальным явлениям погоды в средних широтах.

По результатам исследования ученые установили, что первый день без льда в Антарктике часто встречается в периоды аномального потепления.

Так аномальные волны тепла могут фиксироваться и зимой, существенно замедляя образование нового льда.

Весной и летом интенсивное таяние усиливают штормы и тёплые океанские течения.

По словам ученых, такие стремительные темпы таяния льда возможны даже при значительном снижении выбросов парниковых газов.

При этом последствия таяния льда будут значительны не только для формирования погодных условий, но и для существующих экосистем.

Жители Арктики, среди которых белые медведи, уже ощущают последствия исчезновения льда.

Как предотвратить сценарий полного таяния льда в Арктике

Однако ученые видят возможность предотвратить этот ужасный сценарий. При сохранении глобального потепления на уровне 1,5°C есть возможность сохранить арктический льд.

Этот план требует значительного сокращения выбросов и активной борьбы с последствиями изменения климата. В то же время ученые предупреждают: даже при таком сценарии существует риск, что внутренние климатические процессы приведут к быстрой потере льда.