Секретний океан. Науковці зробили революційне відкриття під поверхнею Землі

Нове дослідження надало переконливі докази існування величезного океану в мантії Землі. Цей прихований водний резервуар, що зберігається в рідкісному мінералі під назвою рингвудит, кидає виклик попереднім уявленням про те, скільки води утримує планета, пише .

Секретний океан у магмі Землі: що відомо

Вчені виявили величезний прихований океан на глибині 644 км під поверхнею Землі.

Тепер вчені вважають, що надра Землі містять стільки ж води, скільки всі поверхневі океани разом узяті, замкнені всередині мінералів мантії під екстремальним тиском і температурою.

Відкриття зосереджене на рингвудиті, мінералі високого тиску, який утворюється в мантії Землі на глибині від 402 до 660 км. Унікальність рингвудиту полягає в його здатності зберігати молекули води у своїй кристалічній структурі.

Ми нарешті бачимо докази колообігу води на всій Землі, які можуть допомогти пояснити величезну кількість рідкої води на поверхні нашої планети. Вчені десятиліттями шукали цю відсутню глибинну воду, — акцентував співавтор дослідження Стів Якобсен. Поширити

Річ у тім, що це відкриття передбачає безперервний колообіг води не тільки на поверхні, а й по всій Землі.

Здатність рингвудиту утримувати воду надзвичайна. Якобсен зауважив: