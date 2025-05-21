Секретний океан. Науковці зробили революційне відкриття під поверхнею Землі

Нове дослідження надало переконливі докази існування величезного океану в мантії Землі. Цей прихований водний резервуар, що зберігається в рідкісному мінералі під назвою рингвудит, кидає виклик попереднім уявленням про те, скільки води утримує планета, пише .
Головні тези:
- Нове дослідження підтверджує існування прихованого великого океану у мантії Землі.
- Рингвудит, мінерал високого тиску, здатний зберігати воду у своїй кристалічній структурі на глибинах планети.
- Вчені вважають, що надра Землі містять стільки води, скільки всі поверхневі океани разом узяті, завдяки мінералу рингвудиту.
Секретний океан у магмі Землі: що відомо
Вчені виявили величезний прихований океан на глибині 644 км під поверхнею Землі.
Тепер вчені вважають, що надра Землі містять стільки ж води, скільки всі поверхневі океани разом узяті, замкнені всередині мінералів мантії під екстремальним тиском і температурою.
Відкриття зосереджене на рингвудиті, мінералі високого тиску, який утворюється в мантії Землі на глибині від 402 до 660 км. Унікальність рингвудиту полягає в його здатності зберігати молекули води у своїй кристалічній структурі.
Річ у тім, що це відкриття передбачає безперервний колообіг води не тільки на поверхні, а й по всій Землі.
Здатність рингвудиту утримувати воду надзвичайна. Якобсен зауважив:
У кристалічній структурі рингвудиту є щось дуже особливе, що дозволяє йому притягувати водень і утримувати воду. Цей мінерал може містити багато води в умовах глибокої мантії.
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