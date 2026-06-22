Генштаб підтвердив ураження у Воронежі заводу з виробництва електроніки для ракет "Іскандер"

Підрозділи Сил оборони України завдали ракетного ураження по заводу з виробництва електроніки для російських ракет ОТРК "Іскандер" та Х-101 у Воронежі.

“Бавовна” у Воронежі: що відомо

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

22 червня підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у Воронежі.

Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.

Це підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема для ОТРК "Іскандер". Поширити

Також у рамках кооперації завод здійснює виробництво й постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО.

Зокрема, транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101; напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К"; діодів і транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1".

Продукція цього заводу безпосередньо використовується для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські загарбники завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів.

Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети, наголосили у Генштабі.

Мешканці Воронежа у соцмережах розповідають про стовп чорного диму в місті та публікують фото і відео.

Радник міністра оборони України і волонтер Сергій Стерненко також опублікував у соцмережі Х відео наслідків атаки у Воронежі.

"У Воронєжі ракети атакували завод напівпровідникових приладів «Сборка». На місці влучання масштабна пожежа", — зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, Сили оборони України завдали ураження по центру космічного зв'язку у Московській області, полігону підготовки операторів БПЛА та логістичній інфраструктурі росіян.