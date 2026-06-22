Генштаб подтвердил поражение в Воронеже завода по производству электроники для ракет "Искандер"

Подразделения Сил обороны Украины нанесли ракетное поражение по заводу по производству электроники для российских ракет ОТРК "Искандер" и Х-101 в Воронеже.
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины успешно нанесли удары по заводу в Воронеже, производящему электронику для российских ракет.
- Уничтожение критически важного элемента российского военно-промышленного комплекса значительно ухудшит способность России производить новые ракеты.
"Бавовна" в Воронеже: что известно
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
22 июня подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в Воронеже.
Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.
Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем ПВО.
В частности, транзисторные сборки и матрицы для блоков крылатых ракет Х-101; полупроводниковых матриц для бортовых цифровых вычислительных машин БЦВМ "Заря-61М" в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК "Искандер-К"; диодов и транзисторных сборок для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1".
Продукция этого завода непосредственно используется для изготовления высокоточного управляемого оружия, которым российские захватчики наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей.
Уничтожение мощностей объекта значительно ухудшит способность России производить новые ракеты, отметили в Генштабе.
Жители Воронежа в соцсетях рассказывают о столбе черного дыма в городе и публикуют фото и видео.
Советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко также опубликовал в соцсети Х видео последствий атаки в Воронеже.
"В Воронеже ракеты атаковали завод полупроводниковых приборов "Сборка". На месте попадания масштабный пожар", — отметил он.
Как сообщал Укринформ, Силы обороны Украины нанесли поражение по центру космической связи в Московской области, полигону подготовки операторов БПЛА и логистической инфраструктуре россиян.