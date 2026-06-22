Генштаб подтвердил поражение в Воронеже завода по производству электроники для ракет "Искандер"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение в Воронеже завода по производству электроники для ракет "Искандер"

Генштаб ВСУ
бавовна
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Подразделения Сил обороны Украины нанесли ракетное поражение по заводу по производству электроники для российских ракет ОТРК "Искандер" и Х-101 в Воронеже.

Главные тезисы

  • Подразделения Сил обороны Украины успешно нанесли удары по заводу в Воронеже, производящему электронику для российских ракет.
  • Уничтожение критически важного элемента российского военно-промышленного комплекса значительно ухудшит способность России производить новые ракеты.

"Бавовна" в Воронеже: что известно

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

22 июня подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в Воронеже.

Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

Это предприятие является критически важным элементом русского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности для ОТРК "Искандер".

Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем ПВО.

В частности, транзисторные сборки и матрицы для блоков крылатых ракет Х-101; полупроводниковых матриц для бортовых цифровых вычислительных машин БЦВМ "Заря-61М" в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК "Искандер-К"; диодов и транзисторных сборок для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1".

Продукция этого завода непосредственно используется для изготовления высокоточного управляемого оружия, которым российские захватчики наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей.

Уничтожение мощностей объекта значительно ухудшит способность России производить новые ракеты, отметили в Генштабе.

Жители Воронежа в соцсетях рассказывают о столбе черного дыма в городе и публикуют фото и видео.

Советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко также опубликовал в соцсети Х видео последствий атаки в Воронеже.

"В Воронеже ракеты атаковали завод полупроводниковых приборов "Сборка". На месте попадания масштабный пожар", — отметил он.

Как сообщал Укринформ, Силы обороны Украины нанесли поражение по центру космической связи в Московской области, полигону подготовки операторов БПЛА и логистической инфраструктуре россиян.

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