Епіфаній оголосив останнє пророцтво патріарха Філарета

Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній вирішив розповісти про свою останню зустріч та розмову із новопреставленим Патріархом Філаретом.
Головні тези:
- Філарет відчував, що його земний шлях завершується.
- В березні Філарет був госпіталізований у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.
Філарет знав, коли відійде до Бога
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній згадав про останню розмову з Філаретом 22 березня 2026 року.
Це сталося під час чину похорону у Володимирському кафедральному соборі.
Як виявилося, під час останніх відвідин Філарета у лікарні старець, попри його важкий стан, передбачив, що наступної неділі обов’язково буде у Володимирському соборі.
Епіфаній не приховує, що священнослужителі не недто вірили цій обіцянці через критичний стан 97-річного ієрарха.
Однак пророцтво Філарета дійсно справдилося: тіло Патріарха прибуло до собору саме в неділю, де він понад 60 років звершував своє служіння, для проведення похоронного чину.
Як уже згадувалося раніше, 20 березня стало відомо про смерть почесного патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета (в миру — Михайло Антонович Денисенко). Його земний шлях обірвався на 98-му році життя.
