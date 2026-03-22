Епіфаній оголосив останнє пророцтво патріарха Філарета
Епіфаній оголосив останнє пророцтво патріарха Філарета

Філарет знав, коли відійде до Бога
Джерело:  УНІАН

Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній вирішив розповісти про свою останню зустріч та розмову із новопреставленим Патріархом Філаретом.

  • Філарет відчував, що його земний шлях завершується.
  • В березні Філарет був госпіталізований у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. 

Філарет знав, коли відійде до Бога

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній згадав про останню розмову з Філаретом 22 березня 2026 року.

Це сталося під час чину похорону у Володимирському кафедральному соборі.

Як виявилося, під час останніх відвідин Філарета у лікарні старець, попри його важкий стан, передбачив, що наступної неділі обов’язково буде у Володимирському соборі.

Епіфаній не приховує, що священнослужителі не недто вірили цій обіцянці через критичний стан 97-річного ієрарха.

Однак пророцтво Філарета дійсно справдилося: тіло Патріарха прибуло до собору саме в неділю, де він понад 60 років звершував своє служіння, для проведення похоронного чину.

Він сказав, що буде тут у неділю — і він тут, з нами у молитві, — наголосив митрополит Епіфаній, вкотре нагадавшт про духовну незламність Філарета.

Як уже згадувалося раніше, 20 березня стало відомо про смерть почесного патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета (в миру — Михайло Антонович Денисенко). Його земний шлях обірвався на 98-му році життя.

Одностатеві шлюби: Філарет знайшов несподівану причину пандемії коронавіруса
Лікарі уточнили стан госпіталізованого Філарета - що про нього відомо
