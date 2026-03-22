Эпифаний объявил последнее пророчество патриарха Филарета

Предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Эпифаний решил рассказать о своей последней встрече и беседе с Патриархом Филаретом.
Главные тезисы
- Филарет чувствовал, что его земной путь завершается.
- В марте Филарет был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.
Филарет знал, когда отойдет к Богу
Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний вспомнил о последнем разговоре с Филаретом 22 марта 2026 года.
Это произошло во время чина похорон во Владимирском кафедральном соборе.
Как оказалось, во время последнего посещения Филарета в больнице старец, невзирая на его тяжелое состояние, предположил, что в следующее воскресенье обязательно будет во Владимирском соборе.
Эпифаний не скрывает, что священнослужители не верили этому обещанию из-за критического состояния 97-летнего иерарха.
Однако пророчество Филарета действительно сбылось: тело Патриарха прибыло в собор именно в воскресенье, где он более 60 лет совершал свое служение, для проведения погребального чина.
Как уже упоминалось ранее, 20 марта стало известно о смерти почетного патриарха Православной церкви Украины (ВЦУ) Филарета (в мире — Михаил Антонович Денисенко). Его земной путь оборвался на 98-м году жизни.
