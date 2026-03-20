Отошел в вечность патриарх Филарет
Категория
Украина
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

20 марта стало известно о смерти почетного патриарха Православной церкви Украины (ВЦУ) Филарета (в мире – Михаил Антонович Денисенко). Его земной путь оборвался на 98-м году жизни.

Главные тезисы

В марте Филарет был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.
Он находился под наблюдением врачей и получал необходимую медицинскую помощь.

О болезненной утрате для Православной церкви сообщил митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

Сегодня глубокая грусть и жалость в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, потому что сейчас завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета. Призываю всеукраинскую паству превозносить сердечные молитвы о упокоении души новопреставленного Патриарха Филарета, который сегодня отошел к Господу. Просим у Всевышнего принять его в Своем Небесном Царстве. Сердечные соболезнования родным усопшего владыки!

Эпифаний

По словам митрополита Эпифания, священнослужители и верующие никогда не забудут наставления патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола.

Он также отметил, что сердце Филарета остановилось на 98-м году жизни.

Тем не менее, как заверил Эпифаний, память о нем останутся в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навсегда.

Пусть светлой и вечной будет память новопреставленного Патриарха, а душа его возрадуется на небесах тем плодам, которые его добрый труд здесь, на земле, дал и будет давать! Царство Небесное, вечная память и вечный покой усопшему Патриарху Филарету! — сказано в заявлении митрополита.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?