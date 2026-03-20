Отошел в вечность патриарх Филарет

20 марта стало известно о смерти почетного патриарха Православной церкви Украины (ВЦУ) Филарета (в мире – Михаил Антонович Денисенко). Его земной путь оборвался на 98-м году жизни.

В марте Филарет был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Он находился под наблюдением врачей и получал необходимую медицинскую помощь.

О болезненной утрате для Православной церкви сообщил митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

Сегодня глубокая грусть и жалость в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, потому что сейчас завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета. Призываю всеукраинскую паству превозносить сердечные молитвы о упокоении души новопреставленного Патриарха Филарета, который сегодня отошел к Господу. Просим у Всевышнего принять его в Своем Небесном Царстве. Сердечные соболезнования родным усопшего владыки! Эпифаний Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний

По словам митрополита Эпифания, священнослужители и верующие никогда не забудут наставления патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола.

Он также отметил, что сердце Филарета остановилось на 98-м году жизни.

Тем не менее, как заверил Эпифаний, память о нем останутся в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навсегда.