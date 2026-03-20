Відійшов у вічність патріарх Філарет

20 березня стало відомо про смерть почесного патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета (в миру — Михайло Антонович Денисенко). Його земний шлях обірвався на 98-му році життя.

Про болісну втрату для Православної церкви повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета. Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа. Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики! Епіфаній Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

За словами митрополита Епіфанія, священнослужителі та віряни ніколи не забудуть настанови патріарха Філарета про важливість підтримання єдності Української Церкви навколо Київського Престолу.

Він також зазначив, що серце Філарета зупинилося на 98-му році життя.

Попри це, як запевнив Епіфаній, пам’ять про нього залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві назавжди.