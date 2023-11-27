Фінська компанія HD-Parts продовжує експорт до РФ на мільйони євро — Yle

HD-Parts може виявитися найбільшим постачальником запчастин для вантажівок у Росії в західному світі попри санкції проти РФ.

Торгівля на крові

Фінська компанія HD-Parts продовжує експортувати вантажівки та запчастини до них у Росію на мільйони євро.

Про це повідомляє Yle.

Так, HD-Parts займається постачаннями запчастин до шведських вантажівок Volvo та Scania, отримуючи їх безпосередньо від заводів у Китаї, Гонконгу, Тайваню. Такий маршрут автозапчастин був побудований, оскільки у фірми немає зв'язків зі шведськими автомобільними компаніями.

У розслідуванні йдеться, що Лассе Ліндквіст, який є головою правління компанії заперечив будь-яке порушення санкційних обмежень, стверджуючи, що митниця ретельно перевіряла і затверджувала всі постачання в Росію, і в нього є всі необхідні документи.

Натомість видання проаналізувало перелік запчастин, експортованих HD-Parts до РФ, та зробила висновок, що багато деталей відповідають списку санкційних товарів.

За словами експерта із санкцій Ерленда Бйордведта, HD-Parts може стати найбільшим постачальником запчастин для вантажівок у Росії в західному світі.

Додається, що окрім запчастин компанія відправляла до РФ й самі вантажівки Volvo та Scania. За період великої війни було доставлено декілька вживаних вантажівок, а також причепів інших марок. Ці постачання оцінюються в сотні тисяч євро.

Фінські компанії продавали РФ електроніку в обхід санкцій

Дві компанії з Фінляндії – Luminor та Siberica – постачали до Росії електроніку, незважаючи на санкції. Проти виконавчого директора цих фірм Габріеля Теміна відкрито справу. Він підозрюється у скоєнні тяжких економічних злочинів.

18 вересня суд розгляне питання про взяття Теміна під варту. Запит про його арешт фінській владі направила митниця.

У порушенні санкційного режиму Luminor і Siberica викрив Мінфін США. Через це компанії вже потрапили під американські санкції. Персональні санкції введено проти самого Теміна, а також громадянки Естонії Катрін Естер Темін, яка обіймала керівну посаду в Siberica.

Злочинна діяльність компаній велася з 18 березня 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та запровадження перших заборон на постачання західної електроніки до Росії. Суд Східної Уусіма вказав місто Вантаа як місце злочину.

Мінфін США пояснили, що Luminor та Siberica постачали російським компаніям електронні вироби. Це камери для безпілотників, літієві батареї та високопродуктивні оптичні фільтри.