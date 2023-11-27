Финская компания HD-Parts продолжает экспорт в РФ на миллионы евро — Yle

HD-Parts может оказаться крупнейшим поставщиком запчастей для грузовиков в России в западном мире, несмотря на санкции против РФ.

Торговля на крови

Финская компания HD-Parts продолжает экспортировать грузовики и запчасти к ним в Россию на миллионы евро.

Об этом сообщает Yle.

Так, HD-Parts занимается поставками запчастей к шведским грузовикам Volvo и Scania, получая их непосредственно от заводов в Китае, Гонконге, Тайване. Такой маршрут автозапчастей был построен, поскольку у фирмы нет связей со шведскими автомобильными компаниями.

В расследовании говорится, что Лассе Линдквист, являющийся председателем правления компании, отрицал какое-либо нарушение санкционных ограничений, утверждая, что таможня тщательно проверяла и утверждала все поставки в Россию, и у него есть все необходимые документы.

В то же время издание проанализировало перечень запчастей, экспортированных HD-Parts в РФ, и заключило, что многие детали соответствуют списку санкционных товаров.

По словам эксперта по санкциям Эрленда Бьордведта, HD-Parts может стать крупнейшим поставщиком запчастей для грузовиков в России в западном мире.

Кроме запчастей компания отправляла в РФ и сами грузовики Volvo и Scania. За период войны было доставлено несколько подержанных грузовиков, а также прицепов других марок. Эти поставки оцениваются в сотни тысяч евро.

Финские компании продавали РФ электронику в обход санкций

Две компании из Финляндии – Luminor и Siberica – поставляли в Россию электронику, несмотря на санкции. Против исполнительного директора этих фирм Габриэля Темина возбуждено дело. Он подозревается в совершении тяжких экономических преступлений.

18 сентября суд рассмотрит вопрос о заключении Темина под стражу. Запрос о его аресте финским властям направила таможня.

В нарушении санкционного режима Luminor и Siberica разоблачил Минфин США. Поэтому компании уже попали под американские санкции. Персональные санкции введены против самого Темина, а также гражданки Эстонии Катрин Эстер Тэмин, занимавшей руководящий пост в Siberica.

Преступная деятельность компаний велась с 18 марта 2022 г., то есть после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения первых запретов на поставку западной электроники в Россию. Суд Восточной Усима указал город Вантаа как место преступления.

Минфин США объяснили, что Luminor и Siberica снабжали российские компании электронные изделия. Это камеры для беспилотников, литиевые батареи и высокопроизводительные оптические фильтры.