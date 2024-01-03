Генштаб оприлюднив відео ефектного знищення техніки армії РФ під Мар'їнкою

Генштаб ЗСУ показав кадри знищення десантними підрозділами ЗСУ військової техніки злочинної армії РФ в районі Мар'їнки на Донеччині.

Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Мар’їнки

Зазначається, що десантні підрозділи ЗСУ відбили одну з численних атак російських окупантів в районі Мар’їнки.

Техніка окупантів рушила в бік українських позицій, проте була уражена Силами оборони й залишилась палати в полі.

Протягом доби, за інформацією Генштабу, українські військові відбили 11 спроб злочинної армії РФ покращити тактичне положення в районі Мар’їнки.

Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Авдіївки

У той же час бійці 47 бригади ЗСУ оприлюднили відео знищення російських окупантів за допомогою американських бронемашин Bradley в районі Авдіївки.

На відео можна побачити, як бійці ЗСУ ведуть вогонь по позиціях росіян з кулемета БМП.

47 бригада ЗСУ веде оборону на Авдіївському напрямку, про що раніше заявляли представники цього підрозділу.