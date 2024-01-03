Генштаб оприлюднив відео ефектного знищення техніки армії РФ під Мар'їнкою
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб оприлюднив відео ефектного знищення техніки армії РФ під Мар'їнкою

Генштаб ЗСУ
Бронетехніка ЗСУ

Генштаб ЗСУ показав кадри знищення десантними підрозділами ЗСУ військової техніки злочинної армії РФ в районі Мар'їнки на Донеччині. 

Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Мар’їнки

Зазначається, що десантні підрозділи ЗСУ відбили одну з численних атак російських окупантів в районі Мар’їнки.

Техніка окупантів рушила в бік українських позицій, проте була уражена Силами оборони й залишилась палати в полі.

Протягом доби, за інформацією Генштабу, українські військові відбили 11 спроб злочинної армії РФ покращити тактичне положення в районі Мар’їнки.

Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Авдіївки

У той же час бійці 47 бригади ЗСУ оприлюднили відео знищення російських окупантів за допомогою американських бронемашин Bradley в районі Авдіївки.

На відео можна побачити, як бійці ЗСУ ведуть вогонь по позиціях росіян з кулемета БМП.

47 бригада ЗСУ веде оборону на Авдіївському напрямку, про що раніше заявляли представники цього підрозділу.

Бредлі" навалюють окупантам, - йдеться у дописі.

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