Генштаб обнародовал видео эффектного уничтожения техники армии РФ под Марьинкой
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб обнародовал видео эффектного уничтожения техники армии РФ под Марьинкой

Генштаб ВСУ
Бронетехника ВСУ
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Генштаб ВСУ показал кадры уничтожения десантными подразделениями ВСУ военной техники преступной армии РФ в районе Марьинки Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ в районе Марьинки

Отмечается, что десантные подразделения ВСУ отразили одну из многочисленных атак российских окупантов в районе Марьинки.

Техника окупантов двинулась в сторону украинских позиций, однако была поражена Силами обороны и осталась палаты в поле.

В течение суток, по информации Генштаба, украинские военные отразили 11 попыток преступной армии РФ улучшить тактическое положение в районе Марьинки.

Что известно об успехах ВСУ в районе Авдеевки

В то же время бойцы 47 бригады ВСУ обнародовали видео уничтожение российских окупантов с помощью американских бронемашин Bradley в районе Авдеевки.

На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ ведут огонь по позициям россиян по пулемету БМП.

47 бригада ВСУ ведет оборону на Авдеевском направлении, о чем ранее заявляли представители этого подразделения.

Брэдли" наваливают оккупантам, - говорится в сообщении.

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