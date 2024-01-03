Генштаб обнародовал видео эффектного уничтожения техники армии РФ под Марьинкой

Генштаб ВСУ показал кадры уничтожения десантными подразделениями ВСУ военной техники преступной армии РФ в районе Марьинки Донецкой области.
Что известно об успехах ВСУ в районе Марьинки
Отмечается, что десантные подразделения ВСУ отразили одну из многочисленных атак российских окупантов в районе Марьинки.
Техника окупантов двинулась в сторону украинских позиций, однако была поражена Силами обороны и осталась палаты в поле.
В течение суток, по информации Генштаба, украинские военные отразили 11 попыток преступной армии РФ улучшить тактическое положение в районе Марьинки.
Что известно об успехах ВСУ в районе Авдеевки
В то же время бойцы 47 бригады ВСУ обнародовали видео уничтожение российских окупантов с помощью американских бронемашин Bradley в районе Авдеевки.
На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ ведут огонь по позициям россиян по пулемету БМП.
47 бригада ВСУ ведет оборону на Авдеевском направлении, о чем ранее заявляли представители этого подразделения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-