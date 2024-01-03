Генштаб обнародовал видео эффектного уничтожения техники армии РФ под Марьинкой

Что известно об успехах ВСУ в районе Марьинки

Отмечается, что десантные подразделения ВСУ отразили одну из многочисленных атак российских окупантов в районе Марьинки.

Техника окупантов двинулась в сторону украинских позиций, однако была поражена Силами обороны и осталась палаты в поле.

В течение суток, по информации Генштаба, украинские военные отразили 11 попыток преступной армии РФ улучшить тактическое положение в районе Марьинки.

Что известно об успехах ВСУ в районе Авдеевки

В то же время бойцы 47 бригады ВСУ обнародовали видео уничтожение российских окупантов с помощью американских бронемашин Bradley в районе Авдеевки.

На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ ведут огонь по позициям россиян по пулемету БМП.

47 бригада ВСУ ведет оборону на Авдеевском направлении, о чем ранее заявляли представители этого подразделения.