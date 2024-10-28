За інформацією іспанського видання Marca, вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор не отримає нагороду найкращого гравця 2024 року “Золотий м'яч”, що вже викликало реакцію з боку мадридського Реалу.

Що відомо про очікування щодо отримання Жуніором “Золотого м’яча”

За інформацією джерел видання, через рішення не вручати нагороду Жуніору керівництво мадридського “Реала” вирішило не відправляти делегацію представників клубу на церемонію урочистого вручення нагороди.

Зокрема, виліт літака з представниками делегації клубу було скасовано.

Зазначається, що у клубі нібито дізнались ім’я переможця та вирішили не відправляти делегацію.

З інформацією, яка підтверджує рішення клубу також виступили Relevo та інсайдер Фабріціо Романо.

Вінісіус Жуніор

Зазначається, що наразі головним претендентом на отримання нагороди вважають півзахисника збірної Іспанії та "Манчестер Сіті" Родрі, який є переможцем Євро-2024.

До цього букмекери та журналісти називали беззаперечним фаворитом саме Вінісіуса Жуніор.

Серед списків номінантів також нападник збірної України та італійської “Роми” Артем Довбик.

Під час церемонії також мають назвати ім’я найкращого воротаря.

Серед претендентів на цю нагороду є воротар збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін.

Церемонія вручення "Золотого м'яча-2024" відбудеться сьогодні у паризькому театрі "Шатле". Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом. У прямому ефірі церемонію "Золотий м'яч-2024" покаже телеканал Setanta Sports.

Що відомо про інших фаворитів на отримання “Золотого м’яча”

Упродовж дня France Football поступово оголошуватиме футболістів, які посіли в опитуванні місця з 30-го по 11-те. Згодом фінальні позиції в цьогорічній класифікації дізнається десятка найкращих. Окрім того, організатори вручать жіночий "Золотий м'яч", приз Яшина, приз Мюллєра, приз Копи, приз Сократеса.

Уперше нагородять найкращих тренерів року серед чоловіків і жінок.

Головними претендентами на приз цьогоріч стали лідери найуспішніших команд 2024-го — "Реала" та національної команди Іспанії. Мадридці в сезоні 2023/24 виграли Суперкубок Іспанії, Ла Лігу та, звісно, Лігу чемпіонів. Ось і найкращий бомбардир "вершкових" — Вінісіус Жуніор — став головним фаворитом на "Золотий м'яч". Бразилець оформив 24 м'ячі в усіх турнірах, додавши до 15-ти голів у чемпіонаті Іспанії ще шість — у головному єврокубку. Зокрема, засмутив "Боруссію" Д у фіналі турніру.

Наразі коефіцієнт на перемогу Вінісіуса в опитуванні суттєво впав. Цифри перебувають в коридорі 1.05-1.44 пункти. Такий підхід букмекерів відверто здивував, але, вочевидь, пов'язаний з інсайдами про перебіг голосування за "Золотий м'яч-2024".

Джуд Беллінгем провів яскравий дебютний рік у "Реалі". Хавбек став найкращим бомбардиром мадридців у чемпіонаті Іспанії (19 м'ячів), регулярно забивав у Лізі чемпіонів (4 голи) та дійшов зі збірною Англїі до фіналу Євро-2024. Більше того, він був лідером "Трьох левів", врятувавши англійців від сенсаційного вильоту вже в 1/8 фіналу.

За результативністю на нагороду також цілком можуть претендувати іспанські футболісти Дані Карвахаль та хавбек англійського “Ман-сіті” Родрі.