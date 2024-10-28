По информации испанского издания Marca, вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не получит награду лучшего игрока 2024 "Золотой мяч", что уже вызвало реакцию со стороны мадридского Реала.

Что известно об ожиданиях по получению Жуниором "Золотого мяча"

По информации источников издания, из-за решения не вручать награду Жуниору руководство мадридского Реала решило не отправлять делегацию представителей клуба на церемонию торжественного вручения награды.

В частности, вылет самолета с представителями делегации клуба был отменен.

В клубе якобы узнали имя победителя и решили не отправлять делегацию.

С информацией, подтверждающей решение клуба, также выступили Relevo и инсайдер Фабрицио Романо.

Винисиус Жуниор

Отмечается, что главным претендентом на получение награды считают полузащитника сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри, который является победителем Евро-2024.

До этого букмекеры и журналисты называли безоговорочным фаворитом именно Винисиуса Жуниора.

Среди списков номинантов также нападающий сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик.

Во время церемонии также следует назвать имя лучшего вратаря.

Среди претендентов на эту награду есть вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Церемония вручения "Золотого мяча-2024" состоится сегодня в парижском театре "Шатле". Она начнется в 20:00 по Киеву. В прямом эфире церемонию "Золотой мяч-2024" представит телеканал Setanta Sports.

Что известно о других фаворитах на получение "Золотого мяча"

В течение дня France Football будет постепенно объявлять футболистов, занявших в опросе места с 30-го по 11-е. Впоследствии финальные позиции в классификации узнает десятка лучших. Кроме того организаторы вручат женский "Золотой мяч", приз Яшина, приз Мюллера, приз Копы, приз Сократеса.

В первый раз наградят лучших тренеров года среди мужчин и женщин.

Главными претендентами на приз стали лидеры самых успешных команд 2024-го — "Реала" и национальной команды Испании. Мадридцы в сезоне 2023/24 выиграли Суперкубок Испании, Ла Лигу и, конечно, Лигу чемпионов. Вот и лучший бомбардир "сливочных" — Винисиус Жуниор — стал главным фаворитом на "Золотой мяч". Бразилец оформил 24 мяча во всех турнирах, прибавив к 15-ти головам в чемпионате Испании еще шесть — в главном еврокубке. В частности, расстроил "Боруссию" Д в финале турнира.

Пока коэффициент на победу Винисиуса в опросе существенно упал. Цифры находятся в коридоре 1.05-1.44 пункта. Такой подход букмекеров откровенно удивил, но, по всей видимости, связан с инсайдами о ходе голосования за "Золотой мяч-2024".

Джуд Беллингем провел яркий дебютный год в "Реале" Хавбек стал лучшим бомбардиром мадридцев в чемпионате Испании (19 мячей), регулярно забивал в Лиге чемпионов (4 гола) и дошел со сборной Англии до финала Евро-2024. Более того, он был лидером "Трех львов", спас англичан от сенсационного вылета уже в 1/8 финала.

По результативности на награду также вполне могут претендовать испанские футболисты Дани Корвахаль и хавбек английского "Ман-сити" Родри.