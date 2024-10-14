Група дослідників з'ясувала, як дружні стосунки у підлітковому віці впливають на подальше життя людини та її комунікацію з іншими.

Що відомо про вплив підліткової дружби на подальше життя людини

Науковці з’ясували, що схвалення з боку оточення у підлітковому віці найбільше впливає на відчуття благополуччя у дорослому віці і порівнянні з іншими аспектами комунікації.

Зазначається, що молодь більше задоволена власним життям якщо мала близькі дружні стосунки на пізньому етапі у підлітковому віці.

Підкреслюється, що в рамках дослідження науковці вивчали особливості відносин 184 школярів зі США у віці 13-14 років, згодом — у 17-18 років.

Серед іншого вивчалось сприйняття підлітками близьких дружніх відносин, сприйняття у суспільстві та романтичні відчуття.

Підлітки

Автори дослідження повторно опитали колишніх учасників, коли тим було від 28 до 30 років. Їх запитували, наскільки вони задоволені своїм фізичним, психічним здоров’ям, роботою, романтичною сферою та рівнем агресії.

З’ясувалось, що саме соціальне схвалення було головним чинником відчуття благополуччя серед дорослих людей.

Підлітки, які були переконані, що подобаються одноліткам, мали нижчий рівень соціальної тривожності, агресії, а також краще фізичне здоров’я, задоволення від професійних навичок та романтичних відносин, а також відчуття соціальної залученності.

Виявилося, що симпатія в підлітковому віці не мала такого значного впливу на благополуччя дорослих.

Як дружба серед підлітків впливає на подальше доросле життя людини

Однак ще одним вагомим показником виявилися тісні дружні відносини у віці від 17 до 18 років. Цей аспект у поєднанні із соціальним схваленням у ранньому підлітковому віці здатний найбільш точно передбачити задоволеність життям дорослих, кажуть науковці.

Близька дружба пов’язана з нижчою соціальною тривожністю, відчуття романтичної незахищеності та більшим задоволенням роботою.

Вчені вважають, що в період раннього підліткового віку соціальне схвалення допомагало запобігти погіршенню здоров’я, викликаному стресом. Однак ця сфера згодом втратила свій вплив на фізичний стан.

Автори роботи зауважили, що під час навчання в школі учасники дослідження не мали досвіду пандемії COVID-19, що могло суттєво вплинути та їхнє майбутнє.

Крім того, висновки можуть мати певні обмеження, оскільки їх робили на основі слів учасників. Також результати демонструють середні значення, тобто соціальні зв’язки можуть мати відмінний вплив на кожного.

Я хочу, щоб підлітки знали, що вони не самотні. Бути підлітком у цьому світі непросто сподіваюся, що дорослі, які спілкуються з підлітками, замисляться над тим, щоб розповісти це дітям і не забувати про співчуття і розуміння, — зазначила провідний автор дослідження з Університету Арканзасу Емілі Шах. Поширити

Науковець зазначила, що дослідження звертає увагу на необхідність дорослим слідкувати за соціальним життям власних дітей, бути знайомими з їхніми друзями, зокрема в інтернеті, а також мати бажання контактувати з вчителями.