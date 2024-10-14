Группа исследователей выяснила, как дружеские отношения в подростковом возрасте влияют на дальнейшую жизнь человека и его коммуникацию с другими.

Что известно о влиянии подростковой дружбы на дальнейшую жизнь человека

Ученые выяснили, что одобрение со стороны окружающих в подростковом возрасте больше всего влияет на ощущение благополучия во взрослом возрасте и сравнении с другими аспектами коммуникации.

Отмечается, что молодежь больше довольна собственной жизнью, если имела близкие дружеские отношения на позднем этапе в подростковом возрасте.

Подчеркивается, что в рамках исследования ученые изучали особенности отношений 184 школьников с США в возрасте 13-14 лет, впоследствии — в 17-18 лет.

Среди прочих изучалось восприятие подростками близких дружеских отношений, восприятие в обществе и романтические ощущения.

Подростки

Авторы исследования повторно опросили бывших участников, когда было от 28 до 30 лет. Их спрашивали, как они удовлетворены своим физическим, психическим здоровьем, работой, романтической сферой и уровнем злости.

Выяснилось, что именно социальное одобрение являлось главным фактором ощущения благополучия среди взрослых людей.

Подростки, которые были убеждены, что нравятся сверстникам, имели более низкий уровень социальной тревожности, агрессии, а также лучшее физическое здоровье, удовлетворение профессиональных навыков и романтических отношений, а также чувство социальной вовлеченности.

Оказалось, что симпатия в подростковом возрасте не имела столь значительного влияния на благополучие взрослых.

Как дружба среди подростков влияет на дальнейшую взрослую жизнь человека

Однако еще одним весомым показателем оказались тесные дружеские отношения в возрасте от 17 до 18 лет. Этот аспект в сочетании с социальным одобрением в раннем подростковом возрасте способен наиболее точно предсказать удовлетворенность жизнью взрослых, говорят ученые.

Близкая дружба связана с более низкой социальной тревожностью, чувством романтической незащищенности и большим удовольствием работой.

Ученые считают, что в период раннего подросткового возраста социальное одобрение помогало предотвратить ухудшение здоровья, вызванное стрессом. Однако эта сфера впоследствии утратила свое влияние на физическое состояние.

Авторы работы отметили, что во время обучения в школе у участников исследования не было опыта пандемии COVID-19, что могло существенно повлиять и их будущее.

Кроме того, выводы могут иметь определенные ограничения, поскольку они делались на основе слов участников. Также результаты демонстрируют средние значения, то есть социальные связи могут оказывать отличное влияние на каждого.

Я хочу, чтобы подростки знали, что они не одиноки. Быть подростком в этом мире непросто надеюсь, что взрослые, которые общаются с подростками, задумаются над тем, чтобы рассказать это детям и не забывать о сочувствии и понимании, отметила ведущий автор исследования из Университета Арканзаса Эмили Шах. Поделиться

Ученая отметила, что исследование обращает внимание на необходимость взрослым следить за социальной жизнью собственных детей, быть знакомыми с их друзьями, в частности в интернете, а также иметь желание контактировать с учителями.