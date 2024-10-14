Группа исследователей выяснила, как дружеские отношения в подростковом возрасте влияют на дальнейшую жизнь человека и его коммуникацию с другими.
Главные тезисы
- Близкие дружеские отношения в подростковом возрасте способствуют социальному благополучию во взрослом возрасте.
- Социальное одобрение со стороны сверстников играет важную роль в ощущении удовлетворения и коммуникации в будущем.
- Глубокая дружба в подростковом возрасте повышает удовлетворенность жизнью взрослых.
- Близкая дружба в возрасте 17-18 лет в сочетании с социальным одобрением наиболее точно предсказывает уровень благополучия взрослых.
- Родителям важно поддерживать социальную адаптацию своих детей-подростков, следить за их друзьями и общением в интернете.
Что известно о влиянии подростковой дружбы на дальнейшую жизнь человека
Ученые выяснили, что одобрение со стороны окружающих в подростковом возрасте больше всего влияет на ощущение благополучия во взрослом возрасте и сравнении с другими аспектами коммуникации.
Отмечается, что молодежь больше довольна собственной жизнью, если имела близкие дружеские отношения на позднем этапе в подростковом возрасте.
Подчеркивается, что в рамках исследования ученые изучали особенности отношений 184 школьников с США в возрасте 13-14 лет, впоследствии — в 17-18 лет.
Среди прочих изучалось восприятие подростками близких дружеских отношений, восприятие в обществе и романтические ощущения.
Авторы исследования повторно опросили бывших участников, когда было от 28 до 30 лет. Их спрашивали, как они удовлетворены своим физическим, психическим здоровьем, работой, романтической сферой и уровнем злости.
Выяснилось, что именно социальное одобрение являлось главным фактором ощущения благополучия среди взрослых людей.
Подростки, которые были убеждены, что нравятся сверстникам, имели более низкий уровень социальной тревожности, агрессии, а также лучшее физическое здоровье, удовлетворение профессиональных навыков и романтических отношений, а также чувство социальной вовлеченности.
Оказалось, что симпатия в подростковом возрасте не имела столь значительного влияния на благополучие взрослых.
Как дружба среди подростков влияет на дальнейшую взрослую жизнь человека
Однако еще одним весомым показателем оказались тесные дружеские отношения в возрасте от 17 до 18 лет. Этот аспект в сочетании с социальным одобрением в раннем подростковом возрасте способен наиболее точно предсказать удовлетворенность жизнью взрослых, говорят ученые.
Близкая дружба связана с более низкой социальной тревожностью, чувством романтической незащищенности и большим удовольствием работой.
Ученые считают, что в период раннего подросткового возраста социальное одобрение помогало предотвратить ухудшение здоровья, вызванное стрессом. Однако эта сфера впоследствии утратила свое влияние на физическое состояние.
Авторы работы отметили, что во время обучения в школе у участников исследования не было опыта пандемии COVID-19, что могло существенно повлиять и их будущее.
Кроме того, выводы могут иметь определенные ограничения, поскольку они делались на основе слов участников. Также результаты демонстрируют средние значения, то есть социальные связи могут оказывать отличное влияние на каждого.
Ученая отметила, что исследование обращает внимание на необходимость взрослым следить за социальной жизнью собственных детей, быть знакомыми с их друзьями, в частности в интернете, а также иметь желание контактировать с учителями.
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