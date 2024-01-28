Як написання тексту від руки впливає на роботу мозку — дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Як написання тексту від руки впливає на роботу мозку — дослідження

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Джерело:  online.ua

Нові дослідження підтверджують, що написання від руки не тільки зберігає свою актуальність, а й може значно поліпшити роботу мозку порівняно з машинним набором.

Дослідники виявили перевагу написання тексту від руки

Група вчених, які проводили експеримент із 36 студентами університету, з 'ясувала, що зв’язність різних ділянок мозку збільшується під час написання від руки, чого не відбувається під час використання клавіатури.

Використовуючи цифрову ручку і сенсорний екран, учасники писали курсивом запропоновані слова, в той час як при наборі тексту на клавіатурі вони використовували всього лише один палець для натискання клавіш.

Результати, отримані за допомогою високощільної електроенцефалографії (ЕЕГ) з використанням 256 датчиків, показали, що зв’язки мозкової активності були більш інтенсивними та узгодженими під час написання від руки.

Візуальна інформація і дані про рухи, отримані через рукописне письмо, явно сприяють формуванню зв’язків у мозку, що благотворно позначається на навчальному процесі, – підкреслив Ван дер Меєр, один із дослідників.

Які висновки дослідження

Ці висновки закликають до перегляду освітніх методів, підкреслюючи важливість надання можливості студентам використовувати ручку. Дослідники говорять про необхідність надати хоча б базові інструкції з рукописного письма, стверджуючи, що повернення до цієї навички може значно підвищити ефективність навчання.

Експерти рекомендують вжиття відповідних заходів, наприклад, відновлення навчання скоропису в освітніх програмах, щоб забезпечити студентам оптимальні умови для розвитку не тільки письмових навичок, а й когнітивних процесів у мозку.

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