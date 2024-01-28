Як написання тексту від руки впливає на роботу мозку — дослідження

Нові дослідження підтверджують, що написання від руки не тільки зберігає свою актуальність, а й може значно поліпшити роботу мозку порівняно з машинним набором.

Дослідники виявили перевагу написання тексту від руки

Група вчених, які проводили експеримент із 36 студентами університету, з ' ясувала, що зв’язність різних ділянок мозку збільшується під час написання від руки, чого не відбувається під час використання клавіатури.

Використовуючи цифрову ручку і сенсорний екран, учасники писали курсивом запропоновані слова, в той час як при наборі тексту на клавіатурі вони використовували всього лише один палець для натискання клавіш.

Результати, отримані за допомогою високощільної електроенцефалографії (ЕЕГ) з використанням 256 датчиків, показали, що зв’язки мозкової активності були більш інтенсивними та узгодженими під час написання від руки.

Візуальна інформація і дані про рухи, отримані через рукописне письмо, явно сприяють формуванню зв’язків у мозку, що благотворно позначається на навчальному процесі, – підкреслив Ван дер Меєр, один із дослідників. Поширити

Які висновки дослідження

Ці висновки закликають до перегляду освітніх методів, підкреслюючи важливість надання можливості студентам використовувати ручку. Дослідники говорять про необхідність надати хоча б базові інструкції з рукописного письма, стверджуючи, що повернення до цієї навички може значно підвищити ефективність навчання.

Експерти рекомендують вжиття відповідних заходів, наприклад, відновлення навчання скоропису в освітніх програмах, щоб забезпечити студентам оптимальні умови для розвитку не тільки письмових навичок, а й когнітивних процесів у мозку.