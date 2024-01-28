Как написание текста от руки влияет на работу мозга – исследование

Новые исследования подтверждают, что написание от руки не только сохраняет свою актуальность, но может значительно улучшить работу мозга по сравнению с машинным набором.

Исследователи показали преимущество написания текста от руки

Группа ученых, проводивших эксперимент с 36 студентами университета, выяснила , что связность разных участков мозга увеличивается при написании от руки, чего не происходит при использовании клавиатуры.

Используя цифровую ручку и сенсорный экран, участники писали курсивом предложенные слова, в то время как при наборе текста на клавиатуре они использовали всего один палец для нажатия клавиш.

Результаты, полученные с помощью высокоплотной электроэнцефалографии (ЭЭГ) с использованием 256 датчиков, показали, что связи мозговой активности были более интенсивными и согласованными при написании от руки.

Визуальная информация и данные о движениях, полученных через рукописное письмо, явно способствуют формированию связей в мозге, что благотворно сказывается на учебном процессе, – подчеркнул Ван дер Мейер, один из исследователей. Поделиться

Какие выводы исследования

Эти выводы призывают к пересмотру образовательных методов, подчеркивая важность предоставления возможности студентам использовать ручку. Исследователи говорят о необходимости предоставить хотя бы базовые инструкции по рукописному письму, утверждая, что возврат к этому навыку может значительно повысить эффективность обучения.

Эксперты рекомендуют принятие соответствующих мер, например, возобновление обучения скорописи в образовательных программах, чтобы обеспечить студентам оптимальные условия для развития не только письменных навыков, но и когнитивных процессов в мозге.