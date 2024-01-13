ИИ опроверг уникальность отпечатков пальцев – исследование

Ученые с помощью ИИ установили, что все отпечатки пальцев человека не уникальны. Они уверены, что это открытие может улучшить расследование уголовных дел.

Что обнаружили ученые с помощью ИИ

В ходе исследования, возглавленного профессором Колумбийского университета Гейбу Го, команда применила глубокую контрастную сеть. Эта модель искусственного интеллекта обычно используется для распознавания лиц.

Исследователи проверили свое предположение с помощью правительственной базы данных США, содержащей 60 тысяч отпечатков пальцев. Некоторые из них принадлежали одному человеку (но из разных пальцев), а другие — разным людям.

Система на основе искусственного интеллекта обнаружила, что отпечатки разных пальцев одного человека очень схожи между собой. Поэтому она смогла определить, какие из отпечатков принадлежали одному человеку, а какие нет. При этом точность определения достигала 77%. Это опровергает мнение, согласно которому каждый отпечаток пальца является "уникальным".

В течение сотен лет судебно-медицинского анализа люди использовали разные разветвления и конечные точки на ребрах отпечатков пальцев как традиционные маркеры для их идентификации.

Они отлично подходят для сопоставления отпечатков, но ненадежны для поиска корреляции между пальцами одного человека, – говорит профессор Го. Поделиться

Сможет ли исследование улучшить уголовные расследования

Авторы исследования утверждают, что для того чтобы эту систему можно было использовать в реальной криминалистике, нужна более тщательная ее проверка путем анализа более широкой базы данных отпечатков пальцев.

Однако Го уверен: это открытие может улучшить уголовные расследования.