ШІ спростував унікальність відбитків пальців — дослідження

Вчені за допомогою ШІ встановили, що всі відбитки пальців людини не є унікальними. Вони переконані, що це відкриття може покращити розслідування кримінальних справ.

Що виявили вчені за допомогою ШІ

У ході дослідження, яке очолив професор Колумбійського університету Гейбу Го, команда застосувала глибоку контрастну мережу. Цю модель штучного інтелекту зазвичай використовують для розпізнавання облич.

Дослідники перевірили своє припущення за допомогою урядової бази даних США, яка містить 60 тисяч відбитків пальців. Деякі з них належали одній людині (але з різних пальців), а інші — різним людям.

Система на основі штучного інтелекту виявила, що відбитки різних пальців однієї людини дуже схожі між собою. Тому вона змогла визначити, які з відбитків належали одній людині, а які — ні. При цьому точність визначення сягала 77%. Це спростовує думку, відповідно до якої кожен відбиток пальця є "унікальним".

Протягом сотень років судово-медичного аналізу люди використовували різні розгалуження та кінцеві точки на ребрах відбитків пальців як традиційні маркери для їхньої ідентифікації.

Вони чудово підходять для зіставлення відбитків, але ненадійні для пошуку кореляції між пальцями однієї людини, — каже професор Го. Поширити

Чи зможе дослідження покращити кримінальні розслідування

Автори дослідження стверджують, що для того, аби цю систему можна було використовувати в реальній криміналістиці, потрібна більш ретельна її перевірка шляхом аналізу ширшої бази даних відбитків пальців.

Однак Го впевнений: це відкриття може покращити кримінальні розслідування.