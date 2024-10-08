Надмірне використання смартфонів та інших гаджетів сучасними дітьми може стати на заваді необхідності фізичної активності та вплинути на стан здоров'я.

Як змусити дитину менше сидіти в телефоні

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, перевагами зменшення часу у телефоні та інших гаджетах є:

покращення якості сну;

зміцнення фізичного та психічного здоров’я;

збільшення часу для ігор та дослідження світу.

Фахівці з Всесвітньої організації здоров’я також радять проводити більше часу за активними іграми та слідкувати, щоб дитина мала повноцінний сон.

Окрім цього обмеження часу, який дитина проводить за електронними пристроями, також надасть змогу слідкувати за контентом, яким дитина цікавиться у соцмережах та загалом в інтернеті.

У ВООЗ не рекомендують дозволяти користуватись гаджетами дітям у віці до 2 років.

Батьки і діти

Дітям у віці від 4 років рекомендується дозволяти використовувати електронні пристрої не більше однієї години на день.

У той же час у МОЗ рекомендують використовувати таймери та вимірювати час, який дитина проводить з гаджетами.

Також у відомстві зазначають, що батькам слід проявляти креативність і знаходити дітям цікаві заняття, які стануть альтернативою використанню гаджетів.

Наприклад, батьки разом із дітьми можуть побудувати "халабуду" зі стільців, влаштувати домашній театр, почитати разом книжки, помалювати чи зробити поробку.

Окрім цього рекомендується встановити час, протягом якого усі члени родини не використовуватимуть гаджети.

Не рекомендується використовувати дозвіл на користування електронними пристроями у якості заохочення або покарання.

Варто зменшувати кількість часу, який дитина проводить в електронних пристроях, поступово.

Памʼятайте, що діти найкраще вчаться, спостерігаючи за батьками. Якщо ви обмежите перебування з гаджетами до двох годин на день, більш ймовірно, що діти також будуть дотримуватися запроваджених правил, — пояснюють у МОЗ. Поширити

Як зробити дитину більш активною

У МОЗ радять батькам слідкувати, щоб в дитини окрім гаджетів було достатньо фізичної та розумової активності.

Мова йде про часті прогулянки, заняття спортом та інтелектуальні ігри.

Також у перервах між дистанційним навчанням або після закінчення дня у школі, варто залучати дітей до інших справ та рухової активності.

Представники Офісу запобігання захворюванням та просування здоров’я США рекомендують батькам проводити нетривалі заняття фізичною активністю для дітей протягом усього дня.

Зокрема, спочатку рекомендується запропонувати дитині вигуляти собаку, зробити кілька гімнастичних вправ або потанцювати.

Крім того, батьки можуть заохочувати школярів грати в активні ігри на спортивних майданчиках у школі.

Ввечері батькам пропонується влаштовувати для своїх дітей танцювальні вечірки.

Крім того, буденний перегляд телевізора можна перетворити на цікаву гру — під час реклам робити нескладні вправи, як-от одне віджимання чи стрибки.