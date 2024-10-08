Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов современными детьми может помешать необходимости физической активности и повлиять на состояние здоровья.
Главные тезисы
- Ограничение времени проведенного детьми за гаджетами способствует улучшению качества сна и укреплению здоровья.
- Важно вовлечение детей в физическую и умственную активность в качестве альтернативы гаджетам.
- Родители могут проводить игры, занятия спортом и другие активности, чтобы сделать детей менее зависимыми от электронных устройств.
- Специалисты рекомендуют уменьшать время, проведенное ребенком в гаджетах, чтобы сформировать здоровые привычки и активный образ жизни.
- Помимо ограничения времени за гаджетами, важно проводить непродолжительные занятия физической активностью для детей в течение всего дня.
Как заставить ребенка меньше сидеть в телефоне
По информации Министерства здравоохранения Украины, преимуществами уменьшения времени в телефоне и других гаджетах:
улучшение качества сна;
укрепление физического и психического здоровья;
увеличение времени для игры и исследования мира.
Специалисты Всемирной организации здоровья также советуют проводить больше времени за активными играми и следить, чтобы ребенок имел полноценный сон.
Кроме этого ограничение времени, которое ребенок проводит по электронным устройствам, также позволит следить за контентом, которым ребенок интересуется в соцсетях и в интернете.
В ВОЗ не рекомендуют разрешать пользоваться гаджетами детям в возрасте до 2 лет.
Детям в возрасте от 4 лет рекомендуется разрешать использовать электронные устройства не более одного часа в день.
В то же время в Минздраве рекомендуют использовать таймеры и измерять время, которое ребенок проводит с гаджетами.
Также в ведомстве отмечают, что родителям следует проявлять креативность и находить детям интересные занятия, которые станут альтернативой использованию гаджетов.
Например, родители вместе с детьми могут построить халабуду из стульев, устроить домашний театр, почитать вместе книги, порисовать или сделать поделку.
Кроме того, рекомендуется установить время, в течение которого все члены семьи не будут использовать гаджеты.
Не рекомендуется использовать разрешение на использование электронных устройств в качестве поощрения или наказания.
Следует уменьшать количество времени, которое ребенок проводит в электронных устройствах, постепенно.
Как сделать ребенка более активным
В Минздраве советуют родителям следить, чтобы у ребенка, кроме гаджетов, было достаточно физической и умственной активности.
Речь идет о частых прогулках, занятиях спортом и интеллектуальных играх.
Также в перерывах между дистанционным обучением или после окончания дня в школе следует привлекать детей к другим делам и двигательной активности.
Представители Офиса по предотвращению заболеваний и продвижению здоровья США рекомендуют родителям проводить непродолжительные занятия физической активностью для детей в течение всего дня.
В частности, сначала рекомендуется предложить ребенку выгулять собаку, сделать несколько гимнастических упражнений или потанцевать.
Кроме того, родители могут поощрять школьников играть в активные игры на спортивных площадках в школе.
Вечером родителям предлагается устраивать для своих детей танцевальные вечеринки.
Кроме того, обычный просмотр телевизора можно превратить в интересную игру — во время реклам делать несложные упражнения, например один отжим или прыжки.
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