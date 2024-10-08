Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов современными детьми может помешать необходимости физической активности и повлиять на состояние здоровья.

Как заставить ребенка меньше сидеть в телефоне

По информации Министерства здравоохранения Украины, преимуществами уменьшения времени в телефоне и других гаджетах:

улучшение качества сна;

укрепление физического и психического здоровья;

увеличение времени для игры и исследования мира.

Специалисты Всемирной организации здоровья также советуют проводить больше времени за активными играми и следить, чтобы ребенок имел полноценный сон.

Кроме этого ограничение времени, которое ребенок проводит по электронным устройствам, также позволит следить за контентом, которым ребенок интересуется в соцсетях и в интернете.

В ВОЗ не рекомендуют разрешать пользоваться гаджетами детям в возрасте до 2 лет.

Родители и дети

Детям в возрасте от 4 лет рекомендуется разрешать использовать электронные устройства не более одного часа в день.

В то же время в Минздраве рекомендуют использовать таймеры и измерять время, которое ребенок проводит с гаджетами.

Также в ведомстве отмечают, что родителям следует проявлять креативность и находить детям интересные занятия, которые станут альтернативой использованию гаджетов.

Например, родители вместе с детьми могут построить халабуду из стульев, устроить домашний театр, почитать вместе книги, порисовать или сделать поделку.

Кроме того, рекомендуется установить время, в течение которого все члены семьи не будут использовать гаджеты.

Не рекомендуется использовать разрешение на использование электронных устройств в качестве поощрения или наказания.

Следует уменьшать количество времени, которое ребенок проводит в электронных устройствах, постепенно.

Помните, что дети лучше учатся, наблюдая за родителями. Если вы ограничите пребывание с гаджетами до двух часов в день, вероятно, что дети также будут соблюдать введенные правила, — объясняют в Минздраве. Поделиться

Как сделать ребенка более активным

В Минздраве советуют родителям следить, чтобы у ребенка, кроме гаджетов, было достаточно физической и умственной активности.

Речь идет о частых прогулках, занятиях спортом и интеллектуальных играх.

Также в перерывах между дистанционным обучением или после окончания дня в школе следует привлекать детей к другим делам и двигательной активности.

Представители Офиса по предотвращению заболеваний и продвижению здоровья США рекомендуют родителям проводить непродолжительные занятия физической активностью для детей в течение всего дня.

В частности, сначала рекомендуется предложить ребенку выгулять собаку, сделать несколько гимнастических упражнений или потанцевать.

Кроме того, родители могут поощрять школьников играть в активные игры на спортивных площадках в школе.

Вечером родителям предлагается устраивать для своих детей танцевальные вечеринки.

Кроме того, обычный просмотр телевизора можно превратить в интересную игру — во время реклам делать несложные упражнения, например один отжим или прыжки.