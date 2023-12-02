Яка істота могла скоротити тривалість життя людей — нове дослідження

Мікробіолог Жуан Педро де Магальяйш звертає увагу на те, що тривалість життя ссавців, до яких належать і люди, значно менша, ніж у рептилій та амфібій. Він озвучив свою версію того, чому так сталося.
Динозаври вплинули на тривалість життя людей?
Нова гіпотеза вченого отримала красномовну назву "вузьке місце довголіття".
За його словами, коли на нашій планеті жили динозаври, менші ссавці були вимушені швидко розмножуватися, аби вижити.
Жуан Педро де Магальяйш озвучив припущення, що у зв’язку з цим гени, які забезпечують довшу тривалість життя, могли були "відкинутими" в процесі еволюції.
Окрім того, він переконаний в тому, що дуже давні предки людей, які жили за часів панування динозаврів, втратили фотоліази – ферменти, які відновлюють пошкодження ДНК, спричинені ультрафіолетом.
Чому це могло статися
Як вважає мікробіолог, одна з причин полягає в тому, що тоді ссавці були вимушені вести нічний спосіб життя, щоб залишатися у відносній безпеці.
Жуан Педро де Магальяйш звертає увагу на те, що через мільйони років втрату фотоліаз люди компенсують за допомогою сонцезахисного крему.
Ні для кого не секрет, що у тваринному світі ми можемо зустріти багато прикладі дивовижного відновлення та регенерації.
Однак така важлива генетична інформація була б непотрібною для ранніх ссавців, яким пощастило не стати їжею тиранозавра.
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