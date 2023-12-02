Какое существо могло сократить продолжительность жизни людей — новое исследование

Микробиолог Жуан Педро де Магальяйш обращает внимание на то, что продолжительность жизни млекопитающих, к которым относятся и люди, значительно короче, чем у рептилий и амфибий. Он озвучил свою версию того, почему так произошло.
Динозавры повлияли на продолжительность жизни людей?
Новая гипотеза ученого получила красноречивое название "узкое место долголетия".
По его словам, когда на нашей планете жили динозавры, меньшие млекопитающие были вынуждены быстро размножаться, чтобы выжить.
Жуан Педро де Магальяйш озвучил предположение, что в связи с этим гены, обеспечивающие более продолжительную жизнь, могли были "отвергнуты" в процессе эволюции.
Кроме того, он убежден в том, что очень древние предки людей, которые жили во времена господства динозавров, потеряли фотолиазы – ферменты, восстанавливающие повреждения ДНК, вызванные ультрафиолетом.
Почему это могло произойти
Как считает микробиолог, одна из причин заключается в том, что тогда млекопитающие были вынуждены вести ночной образ жизни, чтобы оставаться в относительной безопасности.
Жуан Педро де Магальяйш обращает внимание на то, что через миллионы лет потерю фотолиаза люди компенсируют с помощью солнцезащитного крема.
Ни для кого не секрет, что в животном мире мы можем встретить много примеров удивительного обновления и регенерации.
Однако столь важная генетическая информация была бы ненужной для ранних млекопитающих, которым удалось не стать пищей тиранозавра.
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