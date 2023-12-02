Какое существо могло сократить продолжительность жизни людей — новое исследование
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Какое существо могло сократить продолжительность жизни людей — новое исследование

динозавр
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Источник:  Science Alert

Микробиолог Жуан Педро де Магальяйш обращает внимание на то, что продолжительность жизни млекопитающих, к которым относятся и люди, значительно короче, чем у рептилий и амфибий. Он озвучил свою версию того, почему так произошло.

Динозавры повлияли на продолжительность жизни людей?

Новая гипотеза ученого получила красноречивое название "узкое место долголетия".

По его словам, когда на нашей планете жили динозавры, меньшие млекопитающие были вынуждены быстро размножаться, чтобы выжить.

Жуан Педро де Магальяйш озвучил предположение, что в связи с этим гены, обеспечивающие более продолжительную жизнь, могли были "отвергнуты" в процессе эволюции.

Некоторые из древнейших млекопитающих были вынуждены жить внизу пищевой цепи и, вероятно, потратили 100 миллионов лет в эпоху динозавров, чтобы выжить благодаря быстрому размножению. Я предполагаю, что этот длительный период эволюционного давления повлиял на то, как мы, люди, стареем – озвучил свое предположение ученый.

Кроме того, он убежден в том, что очень древние предки людей, которые жили во времена господства динозавров, потеряли фотолиазы – ферменты, восстанавливающие повреждения ДНК, вызванные ультрафиолетом.

динозавр
Фото: unsplash.com

Почему это могло произойти

Как считает микробиолог, одна из причин заключается в том, что тогда млекопитающие были вынуждены вести ночной образ жизни, чтобы оставаться в относительной безопасности.

Жуан Педро де Магальяйш обращает внимание на то, что через миллионы лет потерю фотолиаза люди компенсируют с помощью солнцезащитного крема.

Однако есть и другое отличие. У некоторых рептилий, в частности аллигаторов, зубы могут расти на протяжении всей жизни. Люди такой способностью не обладают. Это также может являться результатом генетического отбора.

Ни для кого не секрет, что в животном мире мы можем встретить много примеров удивительного обновления и регенерации.

Однако столь важная генетическая информация была бы ненужной для ранних млекопитающих, которым удалось не стать пищей тиранозавра.

Хотя сейчас это всего лишь гипотеза, есть много интересных точек зрения на эту проблему, включая перспективу того, что рак чаще встречается у млекопитающих, чем у других видов, именно из-за быстрого старения, – рассказывает де Магальяйш.

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