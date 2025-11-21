Яке м'ясо шкодить здоров'ю серця — відповідь експертки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Яке м'ясо шкодить здоров'ю серця — відповідь експертки

Яке м'ясо може бути небезпечним для людини
Джерело:  online.ua

Докторка медичних наук Джойс Оень-Сяо звертає увагу на те, що деякі види м'яса дійсно можуть нашкодити здоров'я серця. Насамперед йдеться про червоне м'ясо, зокрема його жирні частини.

Головні тези:

  • Серед можливих наслідків — серцевий напад та інсульт.
  • Також йдеться про підвищення ризиків раку й ожиріння.

Яке м'ясо може бути небезпечним для людини

Як повідомляє Parade, саме у червоному м'ясі є багато насичених жирів, що можуть впливати на підвищення рівню холестерину.

Високий вміст насичених жирів може підвищити рівень шкідливого холестерину, який може відкладатися на серцевих артеріях, спричиняючи накопичення, що в кінцевому підсумку може блокувати кровотік в артеріях.

За словами Джойс Оень-Сяо, така закупорка може утворитися у серцевих артеріях, що може стати причиною серцевого нападу, а також в артеріях головного мозку, а це вже високий ризик інсульту.

Що стосується другого виду небезпечного м'яса, то в цьому випадку йдеться про м'ясні делікатеси і хот-доги.

Саме вони містять багато насичених жирів і натрію.

Високий вміст натрію може призвести до підвищення артеріального тиску і набряків ніг.

Не можна також ігнорувати той факт, що надмірне вживання червоного м'яса підвищує ризик раку й ожиріння.

