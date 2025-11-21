Яке м'ясо шкодить здоров'ю серця — відповідь експертки

Докторка медичних наук Джойс Оень-Сяо звертає увагу на те, що деякі види м'яса дійсно можуть нашкодити здоров'я серця. Насамперед йдеться про червоне м'ясо, зокрема його жирні частини.
Головні тези:
- Серед можливих наслідків — серцевий напад та інсульт.
- Також йдеться про підвищення ризиків раку й ожиріння.
Яке м'ясо може бути небезпечним для людини
Як повідомляє Parade, саме у червоному м'ясі є багато насичених жирів, що можуть впливати на підвищення рівню холестерину.
За словами Джойс Оень-Сяо, така закупорка може утворитися у серцевих артеріях, що може стати причиною серцевого нападу, а також в артеріях головного мозку, а це вже високий ризик інсульту.
Що стосується другого виду небезпечного м'яса, то в цьому випадку йдеться про м'ясні делікатеси і хот-доги.
Саме вони містять багато насичених жирів і натрію.
Високий вміст натрію може призвести до підвищення артеріального тиску і набряків ніг.
Не можна також ігнорувати той факт, що надмірне вживання червоного м'яса підвищує ризик раку й ожиріння.
Більше по темі
- Категорія
- Здоровий спосіб життя
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Здоровий спосіб життя
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-