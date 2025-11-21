Яке м'ясо шкодить здоров'ю серця — відповідь експертки

Докторка медичних наук Джойс Оень-Сяо звертає увагу на те, що деякі види м'яса дійсно можуть нашкодити здоров'я серця. Насамперед йдеться про червоне м'ясо, зокрема його жирні частини.

Яке м'ясо може бути небезпечним для людини

Як повідомляє Parade, саме у червоному м'ясі є багато насичених жирів, що можуть впливати на підвищення рівню холестерину.

Високий вміст насичених жирів може підвищити рівень шкідливого холестерину, який може відкладатися на серцевих артеріях, спричиняючи накопичення, що в кінцевому підсумку може блокувати кровотік в артеріях. Поширити

За словами Джойс Оень-Сяо, така закупорка може утворитися у серцевих артеріях, що може стати причиною серцевого нападу, а також в артеріях головного мозку, а це вже високий ризик інсульту.

Що стосується другого виду небезпечного м'яса, то в цьому випадку йдеться про м'ясні делікатеси і хот-доги.

Саме вони містять багато насичених жирів і натрію.

Високий вміст натрію може призвести до підвищення артеріального тиску і набряків ніг.

Не можна також ігнорувати той факт, що надмірне вживання червоного м'яса підвищує ризик раку й ожиріння.