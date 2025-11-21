Какое мясо вредит здоровью сердца — ответ эксперта

Доктор медицинских наук Джойс Оэнь-Сяо обращает внимание на то, что некоторые виды мяса действительно могут навредить здоровью сердца. В первую очередь речь идет о красном мясе, в частности его жирных частях.

Какое мясо может быть опасно для человека

Как сообщает Parade, именно в красном мясе много насыщенных жиров, которые могут влиять на повышение уровня холестерина.

Высокое содержание насыщенных жиров может повысить уровень вредного холестерина, который может откладываться на сердечных артериях, что приводит к накоплению, что в конечном итоге может блокировать кровоток в артериях. Поделиться

По словам Джойса Оэнь-Сяо, такая закупорка может образоваться в сердечных артериях, что может стать причиной сердечного приступа, а также в артериях головного мозга, а это уже высокий риск инсульта.

Что касается второго вида опасного мяса, то в этом случае речь идет о мясных деликатесах и хот-догах.

Конкретно они содержат много насыщенных жиров и натрия.

Высокое содержание натрия может привести к повышению АД и отекам ног.

Нельзя также игнорировать тот факт, что чрезмерное употребление красного мяса повышает риск рака и ожирения.