Какое мясо вредит здоровью сердца — ответ эксперта

Доктор медицинских наук Джойс Оэнь-Сяо обращает внимание на то, что некоторые виды мяса действительно могут навредить здоровью сердца. В первую очередь речь идет о красном мясе, в частности его жирных частях.
Главные тезисы
- Среди возможных последствий сердечный приступ и инсульт.
- Также речь идет о повышении рисков рака и ожирения.
Какое мясо может быть опасно для человека
Как сообщает Parade, именно в красном мясе много насыщенных жиров, которые могут влиять на повышение уровня холестерина.
По словам Джойса Оэнь-Сяо, такая закупорка может образоваться в сердечных артериях, что может стать причиной сердечного приступа, а также в артериях головного мозга, а это уже высокий риск инсульта.
Что касается второго вида опасного мяса, то в этом случае речь идет о мясных деликатесах и хот-догах.
Конкретно они содержат много насыщенных жиров и натрия.
Высокое содержание натрия может привести к повышению АД и отекам ног.
Нельзя также игнорировать тот факт, что чрезмерное употребление красного мяса повышает риск рака и ожирения.
