Какое мясо вредит здоровью сердца — ответ эксперта
Источник:  online.ua

Доктор медицинских наук Джойс Оэнь-Сяо обращает внимание на то, что некоторые виды мяса действительно могут навредить здоровью сердца. В первую очередь речь идет о красном мясе, в частности его жирных частях.

  • Среди возможных последствий сердечный приступ и инсульт.
  • Также речь идет о повышении рисков рака и ожирения.

Как сообщает Parade, именно в красном мясе много насыщенных жиров, которые могут влиять на повышение уровня холестерина.

Высокое содержание насыщенных жиров может повысить уровень вредного холестерина, который может откладываться на сердечных артериях, что приводит к накоплению, что в конечном итоге может блокировать кровоток в артериях.

По словам Джойса Оэнь-Сяо, такая закупорка может образоваться в сердечных артериях, что может стать причиной сердечного приступа, а также в артериях головного мозга, а это уже высокий риск инсульта.

Что касается второго вида опасного мяса, то в этом случае речь идет о мясных деликатесах и хот-догах.

Конкретно они содержат много насыщенных жиров и натрия.

Высокое содержание натрия может привести к повышению АД и отекам ног.

Нельзя также игнорировать тот факт, что чрезмерное употребление красного мяса повышает риск рака и ожирения.

