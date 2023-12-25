Які наративи поширює РФ, заявляючи західним ЗМІ про готовність до "миру" — ЦПД дав відповідь

"Сигнали" російського диктатора Путіна про нібито готовність до переговорів з Україною, зокрема, можуть бути для того, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі українській армії від Заходу.
Що означають сигнали РФ про готовність до “миру”
Як зазначили у ЦПД, чим довше триває війна, тим більше ослаблюється Росія в економічному, технологічному, демографічному плані.
Країна-агресор стає все технологічно залежнішою від Китаю у багатьох напрямках, які складатимуть економіку майбутнього. А продовження війни на пару років посилить цей процес.
Окрім того, не варто забувати, що Росія грає в "мир", інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію.
Як повідомили у ЦПД, до написання статті про готовність Путіна до переговорів у The New York Times були залучені американські журналісти, завербовані за часів їхньої роботи в Росії.
Нагадаємо, нещодавно американське видання The New York Times повідомило з посилання на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну в Україні та почати переговори.
За словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також надсилав роком раніше - восени 2022 року.
Навіщо Путіну “переговори“ з Україною
Коли російський диктатор Володимир Путін говорить про переговори з Україною, він має на увазі три речі - тимчасове припинення вогню для відновлення своєї армії, капітуляцію України та зупинку допомоги Києву.
Про це в інтерв'ю online.ua розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
Друга мета Путіна, за словами Подоляка, це капітуляція України, відмова від суб’єктності та тимчасово окупованих Росією територій.
Третя мета Путіна — це втягнути всіх у процес, в якому Росія буде домінувати, а інші країни будуть казати: все, війна закінчилась, в них переговори, то зупинімо допомогу Україні.
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