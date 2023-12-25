Які наративи поширює РФ, заявляючи західним ЗМІ про готовність до "миру" — ЦПД дав відповідь
Категорія
Україна
Дата публікації

Які наративи поширює РФ, заявляючи західним ЗМІ про готовність до "миру" — ЦПД дав відповідь

Путін
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Джерело:  ЦПД

"Сигнали" російського диктатора Путіна про нібито готовність до переговорів з Україною, зокрема, можуть бути для того, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі українській армії від Заходу.

Що означають сигнали РФ про готовність до “миру”

Як зазначили у ЦПД, чим довше триває війна, тим більше ослаблюється Росія в економічному, технологічному, демографічному плані.

Країна-агресор стає все технологічно залежнішою від Китаю у багатьох напрямках, які складатимуть економіку майбутнього. А продовження війни на пару років посилить цей процес.

Сигнал" РФ насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від Заходу. А також бути спробою додати рейтингів Трампу, який готовий "віддати" Путіну частину української території, - зазначили у центрі.

Окрім того, не варто забувати, що Росія грає в "мир", інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію.

Як повідомили у ЦПД, до написання статті про готовність Путіна до переговорів у The New York Times були залучені американські журналісти, завербовані за часів їхньої роботи в Росії.

Нагадаємо, нещодавно американське видання The New York Times повідомило з посилання на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну в Україні та почати переговори.

За словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також надсилав роком раніше - восени 2022 року.

Навіщо Путіну “переговори“ з Україною

Коли російський диктатор Володимир Путін говорить про переговори з Україною, він має на увазі три речі - тимчасове припинення вогню для відновлення своєї армії, капітуляцію України та зупинку допомоги Києву.

Про це в інтерв'ю online.ua розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Перше — це втягнути нас в переговорний процес, отримати тимчасове припинення вогню для того, щоб допрацювати роботу над помилками в своїй армії та своєму ВПК. Добудувати ВПК, збільшити виробництво снарядів, привезти ще додаткову кількість снарядів з Північної Кореї, внести корективи в тактику і стратегію, докопати ешелони оборони на окупованих територіях, дозалити все це бетоном, замінувати те, що ще не заміноване, провести тренінги своєї армії, а після цього висунути вам знову ж таки ультиматум.

Друга мета Путіна, за словами Подоляка, це капітуляція України, відмова від суб’єктності та тимчасово окупованих Росією територій.

Крім того, якщо ви це визнаєте, він ще додасть: “А дивіться, в мене в Конституції записано, що місто Запоріжжя теж моє. І місто Херсон теж моє. Але ми ще вважаємо, що для безпеки місто Харків має бути нашим. Ну, й Одеса. Тому що акваторія Чорного моря це ж наша внутрішня практично акваторія. Ми з Туреччиною домовимося якось, а з вами — давайте ми заберемо Одесу”.

Третя мета Путіна — це втягнути всіх у процес, в якому Росія буде домінувати, а інші країни будуть казати: все, війна закінчилась, в них переговори, то зупинімо допомогу Україні.

А якщо почнеться щось, то Росія скаже: “Україна знову воює, а чому ви їм допомагаєте? Вони хочуть воювати, а ми не хочемо вбивати людей” і т.д.

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