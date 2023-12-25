Какие нарративы распространяет РФ, заявляя западным СМИ о готовности к "миру" – ЦПИ дал ответ

"Сигналы" российского диктатора Путина о якобы готовности к переговорам с Украиной, в частности, могут быть для того, чтобы воспрепятствовать дальнейшей военной помощи украинской армии от Запада.
Что означают сигналы РФ о готовности к "миру"
Как отметили в ЦПИ, чем дольше идет война, тем больше ослабляется Россия в экономическом, технологическом, демографическом плане.
Страна-агрессор становится все технологически зависимее Китая во многих направлениях, которые будут составлять экономику будущего. А продолжение войны на пару лет усугубит этот процесс.
Кроме того, не стоит забывать, что Россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию.
Как сообщили в ЦПИ, к написанию статьи о готовности Путина к переговорам в The New York Times были привлечены американские журналисты, завербованные при их работе в России.
Напомним, недавно американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Запада о желании заморозить войну в Украине и начать переговоры.
По словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее – осенью 2022 года.
Зачем Путину переговоры с Украиной
Когда российский диктатор Владимир Путин говорит о переговорах с Украиной, он подразумевает три вещи – временное прекращение огня для восстановления своей армии, капитуляцию Украины и остановку помощи Киеву.
Об этом в интервью online.ua рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Вторая цель Путина, по словам Подоляка, это капитуляция Украины, отказ от субъектности и временно оккупированных Россией территорий.
Третья цель Путина — это вовлечь всех в процесс, в котором Россия будет доминировать, а другие страны будут говорить: все, война закончилась, у них переговоры, остановим помощь Украине.
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