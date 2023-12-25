Какие нарративы распространяет РФ, заявляя западным СМИ о готовности к "миру" – ЦПИ дал ответ

"Сигналы" российского диктатора Путина о якобы готовности к переговорам с Украиной, в частности, могут быть для того, чтобы воспрепятствовать дальнейшей военной помощи украинской армии от Запада.

Что означают сигналы РФ о готовности к "миру"

Как отметили в ЦПИ, чем дольше идет война, тем больше ослабляется Россия в экономическом, технологическом, демографическом плане.

Страна-агрессор становится все технологически зависимее Китая во многих направлениях, которые будут составлять экономику будущего. А продолжение войны на пару лет усугубит этот процесс.

Сигнал РФ на самом деле может быть сделан, чтобы помешать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада. А также быть попыткой добавить рейтингов Трампу, который готов "отдать" Путину часть украинской территории, - отметили в центре. Поделиться

Кроме того, не стоит забывать, что Россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию.

Как сообщили в ЦПИ, к написанию статьи о готовности Путина к переговорам в The New York Times были привлечены американские журналисты, завербованные при их работе в России.

Напомним, недавно американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Запада о желании заморозить войну в Украине и начать переговоры.

По словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее – осенью 2022 года.

Зачем Путину переговоры с Украиной

Когда российский диктатор Владимир Путин говорит о переговорах с Украиной, он подразумевает три вещи – временное прекращение огня для восстановления своей армии, капитуляцию Украины и остановку помощи Киеву.

Об этом в интервью online.ua рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Первое — это вовлечь нас в переговорный процесс, получить временное прекращение огня для того, чтобы доработать работу над ошибками в своей армии и своем ВПК. Достроить ВПК, увеличить производство снарядов, привезти еще дополнительное количество снарядов из Северной Кореи, внести коррективы в тактику и стратегию, докопать эшелоны обороны на оккупированных территориях, дозалить все это бетоном, заменить то, что еще не заминировано, провести тренинги своей армии. этого выдвинуть вам опять же ультиматум. Поделиться

Вторая цель Путина, по словам Подоляка, это капитуляция Украины, отказ от субъектности и временно оккупированных Россией территорий.

Кроме того, если вы это признаете, он еще прибавит: “А смотрите, у меня в Конституции записано, что город Запорожье тоже мой. И город Херсон тоже мой. Но мы еще считаем, что для безопасности город Харьков должен быть нашим. Ну и Одесса. Потому что акватория Черного моря это наша внутренняя практически акватория. Мы с Турцией договоримся однажды, а с вами — давайте мы заберем Одессу”. Поделиться

Третья цель Путина — это вовлечь всех в процесс, в котором Россия будет доминировать, а другие страны будут говорить: все, война закончилась, у них переговоры, остановим помощь Украине.