Іноземні добровольці здивовані жорстокістю війни в Україні — CNN

Багато військових з-за кордону, які добровільно стають до Інтернаціонального легіону, вважають війну в Україні перестрілкою з ворогом. Але щільність артилерійських і ракетних обстрілів тут важко собі уявити поза зоною бойових дій.

Іноземні добровольці шоковані побаченим на війні в Україні

До лав українського війська продовжують вступати іноземні добровольці, утім дехто з них стикається з "неочікувано жорстким" перебігом війни. Тому деякі бійці після побаченого розривають контракт.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Так, попри те що до Інтернаціонального легіону вступає все більше добровольців, в Україні не вистачає військовослужбовців, часом критично.

Українська влада відкрито визнає, що уникнення військової служби та недотримання правил мобілізації наразі є проблемою в Україні, йдеться у матеріалі видання.

Лейтенант Дмитро Костюк розповів CNN, що їх підрозділ відчував нестачу людей, і тому "взвод почав поповнюватися іноземними бійцями, всього 12 осіб".

Але, за його словами, багато хто з іноземців не розуміє усієї специфіки бойових дій в Україні, часто романтизуючи війну. Проте на передовій вони стикаються з жорсткою реальністю, і не кожен здатен це витримати.

Для когось це була романтика війни, для когось – професійна діяльність. Для багатьох – це лише гарний рядок у їх резюме. Як правило, вони не усвідомлюють, у що влізають. Багато людей уявляють нашу війну як перестрілку з ворогом, але вони не розуміють, скільки тут артилерії, і що ти цілий день, кожен день сидиш під обстрілом і можеш взагалі не бачити ворога, – наголосив військовий. Поширити

Костюк також зауважив, що іноземні добровольці можуть легко розірвати контракт, на відмінну від українських військових.

У мене так було – майже половина людей все побачила і сказала: "Ні, ні, це вже занадто. Це не та війна, на яку ми підписалися, – поділився лейтенант. Поширити

Раніше Веніславський розповів, чи можлива демобілізація бійців, які воюють від початку повномасштабного вторгнення. він зазначив, що найближчим часом в Україні навряд чи ухвалять рішення щодо демобілізації воїнів, зокрема, це пов'язано із ризиками, які для України несе РФ.

Фільм про Інтернаціональний легіон ЗСУ

Online.UA за сприяння ГУР МО України створила документальний проєкт "Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів", у якій зібрані вражаючі історії іноземців, які воюють у складі Збройних сил України проти армії РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Іноземні легіонери дають відсіч московській армії разом з військовослужбовцями ЗСУ. Хто ці гідні люди? Яка їхня мотивація? Як вони воюють і що відчувають? Про все це у фільмі «Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів».