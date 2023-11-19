Иностранные добровольцы удивлены жестокостью войны в Украине — CNN
Категория
Украина
Дата публикации

Иностранные добровольцы удивлены жестокостью войны в Украине — CNN

Иностранные добровольцы
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Источник:  CNN

Многие военные из-за границы, добровольно воюющие в Интернациональном легионе, считают войну в Украине перестрелкой с врагом. Но плотность артиллерийских и ракетных обстрелов здесь трудно себе представить вне зоны боевых действий.

Иностранные добровольцы шокированы увиденным на войне в Украине

В ряды украинского войска продолжают вступать иностранные добровольцы, однако некоторые из них сталкиваются с "неожиданно жестоким" ходом войны. Поэтому некоторые бойцы после увиденного разрывают контракт.

Об этом говорится в материале CNN.

Так, несмотря на то, что в Интернациональный легион вступает все больше добровольцев, в Украине не хватает военнослужащих, порой критически.

Украинские власти открыто признают, что избегание военной службы и несоблюдение правил мобилизации сейчас проблема в Украине, говорится в материале издания.

Лейтенант Дмитрий Костюк рассказал CNN, что их подразделение испытывало нехватку людей, и потому "взвод начал пополняться иностранными бойцами, всего 12 человек".

Но, по его словам, многие иностранцы не понимают всей специфики боевых действий в Украине, часто романтизируя войну. Однако на передовой они сталкиваются с жесткой реальностью, и не каждый способен выдержать это.

Для кого-то это была романтика войны, для кого-то – профессиональная деятельность. Для многих – это только хорошая строка в их резюме. Как правило, они не осознают, во что влезают. Многие представляют нашу войну как перестрелку с врагом, но они не понимают, сколько здесь артиллерии, и что ты целый день, каждый день сидишь под обстрелом и можешь вообще не видеть врага, – подчеркнул военный.

Костюк также отметил, что иностранные добровольцы могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинских военных.

У меня так было – почти половина людей все увидела и сказала: «Нет, нет, это уже слишком. Это не та война, на которую мы подписались, – поделился лейтенант.

Ранее народный депутат Федор Вениславский рассказал, возможна ли демобилизация бойцов, воюющих с начала полномасштабного вторжения; он отметил, что в ближайшее время в Украине вряд ли будет принято решение о демобилизации воинов, в частности, это связано с рисками, которые для Украины несет РФ.

Фильм об Интернациональном легионе ВСУ

Online.UA при содействии ГУР МО Украины создала документальный проект "Интернациональный Легион. Воля без границ", в которой собраны впечатляющие истории иностранцев, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против армии РФ с начала полномасштабного вторжения России.

Иностранные легионеры дают отпор московской армии вместе с военнослужащими ВСУ. Кто эти достойные люди? Какова их мотивация? Как они воюют и что ощущают? Обо всем этом в фильме «Интернациональный легион. Воля без границ».

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