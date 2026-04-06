Іран нахабно вимагає повного контролю над Ормузькою протокою

У списку вимог Ірану для припинення війни з'явився пункт, якого раніше не було. Тегеран хоче визнання свого суверенітету над Ормузькою протокою.
Головні тези:
- Іран націлений на повний контроль над Ормузькою протокою, що стане загрозою для світових постачань нафти та газу.
- Тегеран хоче визнання свого суверенітету над Ормузькою протокою, що може спричинити серйозні дисбаланси у світовій економіці.
Іран хоче повністю контролювати Ормузьку протоку
Критично важлива водна артерія, через яку проходить п’ята частина світових постачань нафти та скрапленого природного газу (СПГ), стала найпотужнішою зброєю Ісламської Республіки.
І тепер Тегеран прагне перетворитися як на джерело потенційно мільярдів доларів річного доходу, так і на точку тиску на світову економіку.
Іран давно погрожував закрити протоку у разі нападу, але мало хто очікував, що він це зробить — або що це виявиться настільки ефективним у зриві світових торговельних потоків.
На думку аналітиків, Іран був частково приголомшений, наскільки успішною виявилася його стратегія щодо Ормузької протоки. Тим, наскільки дешево та щодо легко вдається тримати світову економіку у заручниках.
Один із уроків, що були зроблені з цієї війни, полягає в тому, що Іран виявив цей новий важіль впливу і, найімовірніше, використовуватиме його в майбутньому, — цитує CNN слова експертки.
Проте у Вашингтоні гостро усвідомлюють цей ризик. Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що одним із безпосередніх викликів після війни будуть спроби Тегерана встановити систему стягнення плати в Ормузі.
Він заявив, що така умова є незаконною і небезпечною для всього світу.
У попередніх раундах переговорів із Вашингтоном Тегеран наполягав на пом’якшенні санкцій та визнанні свого права на розвиток ядерних технологій у мирних цілях, але не на контролі над Ормузькою протокою.
До його положень, зокрема, включено пункт про грошові збори за прохід через протоку. Проєкт також включає пункти про заборону проходження через цей морський коридор судам, пов’язаним із Сполученими Штатами чи Ізраїлем.
Ормузька протока була заблокована Іраном наприкінці лютого 2026 року у відповідь на удари США та Ізраїлю. Це перекрило шлях для 20% світового експорту нафти та газу та спричинило стрімке зростання цін на енергоносії.
