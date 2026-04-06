Иран нагло требует полного контроля над Ормузским проливом

В списке требований Ирана для прекращения войны появился пункт, которого раньше не было. Тегеран хочет признания своего суверенитета над Ормузским проливом.
Главные тезисы
- Иран требует признания своего суверенитета над Ормузским проливом, что может вызвать дисбалансы в мировой экономике.
- Ормузский пролив является критически важной водной артерией для мировых поставок нефти и газа, и стремление Ирана к полному контролю над ним вызывает беспокойство.
Иран хочет полностью контролировать Ормузский пролив
Критически важная водная артерия, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ), стала самым мощным оружием Исламской Республики.
И теперь Тегеран стремится превратиться как в источник потенциально миллиардов долларов годового дохода, так и в точку давления на мировую экономику.
Иран давно угрожал закрыть пролив в случае нападения, но мало кто ожидал, что он это сделает или что это окажется столь эффективным в срыве мировых торговых потоков.
По мнению аналитиков, Иран был частично ошеломлен, насколько успешной оказалась его стратегия по Ормузскому проливу. Тем, как дешево и относительно легко удается держать мировую экономику в заложниках.
Один из уроков, сделанных из этой войны, состоит в том, что Иран обнаружил этот новый рычаг влияния и, скорее всего, будет использовать его в будущем, — цитирует CNN слова экспертки.
Однако в Вашингтоне остро осознают этот риск. Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что одним из непосредственных вызовов после войны будут попытки Тегерана установить систему взимания платы в Ормуге.
Он заявил, что такое условие является незаконным и опасным для всего мира.
В предыдущих раундах переговоров с Вашингтоном Тегеран настаивал на смягчении санкций и признании своего права на развитие ядерных технологий в мирных целях, но не на контроле Ормузского пролива.
В его положения, в частности, включен пункт о денежных сборах за проход через пролив. Проект также включает в себя пункты о запрете прохождения через этот морской коридор судам, связанным с Соединенными Штатами или Израилем.
Ормузский пролив был заблокирован Ираном в конце февраля 2026 года в ответ на удары США и Израиля. Это перекрыло путь для 20% мирового экспорта нефти и газа и повлекло за собой стремительный рост цен на энергоносители.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-