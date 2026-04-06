Иран нагло требует полного контроля над Ормузским проливом

В списке требований Ирана для прекращения войны появился пункт, которого раньше не было. Тегеран хочет признания своего суверенитета над Ормузским проливом.

Критически важная водная артерия, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ), стала самым мощным оружием Исламской Республики.

И теперь Тегеран стремится превратиться как в источник потенциально миллиардов долларов годового дохода, так и в точку давления на мировую экономику.

Иран давно угрожал закрыть пролив в случае нападения, но мало кто ожидал, что он это сделает или что это окажется столь эффективным в срыве мировых торговых потоков.

Масштаб последствий, похоже, расширил амбиции Тегерана, а новые требования свидетельствуют о том, что он стремится превратить этот рычаг в нечто более долговечное.

По мнению аналитиков, Иран был частично ошеломлен, насколько успешной оказалась его стратегия по Ормузскому проливу. Тем, как дешево и относительно легко удается держать мировую экономику в заложниках.

Один из уроков, сделанных из этой войны, состоит в том, что Иран обнаружил этот новый рычаг влияния и, скорее всего, будет использовать его в будущем, — цитирует CNN слова экспертки.

Однако в Вашингтоне остро осознают этот риск. Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что одним из непосредственных вызовов после войны будут попытки Тегерана установить систему взимания платы в Ормуге.

Он заявил, что такое условие является незаконным и опасным для всего мира.

В предыдущих раундах переговоров с Вашингтоном Тегеран настаивал на смягчении санкций и признании своего права на развитие ядерных технологий в мирных целях, но не на контроле Ормузского пролива.

Иран сигнализирует о возможности формализации этого рычага воздействия. Так, комиссия парламента Ирана утвердила предварительный проект закона о судоходстве в Ормузском проливе.

В его положения, в частности, включен пункт о денежных сборах за проход через пролив. Проект также включает в себя пункты о запрете прохождения через этот морской коридор судам, связанным с Соединенными Штатами или Израилем.