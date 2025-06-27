Історик Олександр Алфьоров очолив Український інститут національної пам'яті

Алфьоров очолив Український інститут національної пам'яті

Про це повідомляється у заяві Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.

Алфьоров — відомий український історик, кандидат історичних наук. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук. Автор понад 100 наукових статей та співавтор 15 книг.

З 2008 року — радіоведучий на Українському радіо "Культура", з 2019 року телеведучий на "Суспільному телебаченні" (у розділі культури). Деякий час очолював пресслужбу "Азову". Поширити

З початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну став офіцером підрозділу Сил спеціальних операцій "Азов-Київ". З вересня 2022 року — начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу у 3-й штурмовій бригаді. Має звання майора запасу.

Очолює у Києві експертну топонімічну комісію, яка займається перейменуванням об'єктів, пов'язаних із радянським режимом та Росією.

13 грудня 2024 року керівника УІНП Антона Дробовича було звільнено наказом Кабінету міністрів. Дробовича звільнили у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді. З 21 грудня 2024 року т.в.о. керівника УІНП стала Юлія Гнатюк.