Історик Олександр Алфьоров очолив Український інститут національної пам'яті

Кабінет міністрів України 27 червня прийняв рішення призначити головою Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександра Алфьорова. Алфьоров — відомий історик, громадський та військовий діяч.
Головні тези:
- Олександр Алфьоров став новим головою Українського інституту національної пам'яті за рішенням Кабінету Міністрів України.
- Алфьоров є відомим українським істориком та автором багатьох наукових публікацій.
- Він також має досвід у громадській та військовій діяльності, що додає йому кваліфікації для очолення Інституту національної пам'яті.
Алфьоров очолив Український інститут національної пам'яті
Про це повідомляється у заяві Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.
Алфьоров — відомий український історик, кандидат історичних наук. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук. Автор понад 100 наукових статей та співавтор 15 книг.
З початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну став офіцером підрозділу Сил спеціальних операцій "Азов-Київ". З вересня 2022 року — начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу у 3-й штурмовій бригаді. Має звання майора запасу.
Очолює у Києві експертну топонімічну комісію, яка займається перейменуванням об'єктів, пов'язаних із радянським режимом та Росією.
13 грудня 2024 року керівника УІНП Антона Дробовича було звільнено наказом Кабінету міністрів. Дробовича звільнили у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді. З 21 грудня 2024 року т.в.о. керівника УІНП стала Юлія Гнатюк.
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