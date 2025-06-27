Історик Олександр Алфьоров очолив Український інститут національної пам'яті
Категорія
Культура
Дата публікації

Історик Олександр Алфьоров очолив Український інститут національної пам'яті

Алфьоров

Кабінет міністрів України 27 червня прийняв рішення призначити головою Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександра Алфьорова. Алфьоров — відомий історик, громадський та військовий діяч.

Головні тези:

  • Олександр Алфьоров став новим головою Українського інституту національної пам'яті за рішенням Кабінету Міністрів України.
  • Алфьоров є відомим українським істориком та автором багатьох наукових публікацій.
  • Він також має досвід у громадській та військовій діяльності, що додає йому кваліфікації для очолення Інституту національної пам'яті.

Алфьоров очолив Український інститут національної пам'яті

Про це повідомляється у заяві Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.

Алфьоров — відомий український історик, кандидат історичних наук. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук. Автор понад 100 наукових статей та співавтор 15 книг.

З 2008 року — радіоведучий на Українському радіо "Культура", з 2019 року телеведучий на "Суспільному телебаченні" (у розділі культури). Деякий час очолював пресслужбу "Азову".

З початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну став офіцером підрозділу Сил спеціальних операцій "Азов-Київ". З вересня 2022 року — начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу у 3-й штурмовій бригаді. Має звання майора запасу.

Очолює у Києві експертну топонімічну комісію, яка займається перейменуванням об'єктів, пов'язаних із радянським режимом та Росією.

13 грудня 2024 року керівника УІНП Антона Дробовича було звільнено наказом Кабінету міністрів. Дробовича звільнили у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді. З 21 грудня 2024 року т.в.о. керівника УІНП стала Юлія Гнатюк.

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