Историк Александр Алферов возглавил Украинский институт национальной памяти

Кабинет министров Украины 27 июня принял решение назначить главой Украинского института национальной памяти (УИНП) Александра Алферова. Алферов – известный историк, общественный и военный деятель.
Главные тезисы
- Александр Алферов — известный украинский историк, который стал главой Украинского института национальной памяти.
- Он обладает богатым опытом научной, общественной и военной деятельности, что делает его квалифицированным для этой должности.
- Алферов является автором более 100 научных статей и соавтором 15 книг, что свидетельствует о его высокой научной активности.
Алферов возглавил Украинский институт национальной памяти
Об этом сообщается в заявлении Министерства культуры и стратегических коммуникаций.
Кабинет Министров назначил Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти.
Алферов — известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года являлся научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг.
С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года — начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса.
Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, занимающуюся переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.
13 декабря 2024 года руководитель УИНП Антон Дробович был уволен приказом Кабинета министров. Дробовича уволили в связи с истечением срока пребывания в должности. С 21 декабря 2024 г. и.о. руководителя УИНП стала Юлия Гнатюк.
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