Историк Александр Алферов возглавил Украинский институт национальной памяти
Категория
Культура
Дата публикации

Историк Александр Алферов возглавил Украинский институт национальной памяти

Алферов
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Кабинет министров Украины 27 июня принял решение назначить главой Украинского института национальной памяти (УИНП) Александра Алферова. Алферов – известный историк, общественный и военный деятель.

Главные тезисы

  • Александр Алферов — известный украинский историк, который стал главой Украинского института национальной памяти.
  • Он обладает богатым опытом научной, общественной и военной деятельности, что делает его квалифицированным для этой должности.
  • Алферов является автором более 100 научных статей и соавтором 15 книг, что свидетельствует о его высокой научной активности.

Алферов возглавил Украинский институт национальной памяти

Об этом сообщается в заявлении Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Кабинет Министров назначил Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти.

Алферов — известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года являлся научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг.

С 2008 года — радиоведущий на Украинском радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова".

С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года — начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса.

Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, занимающуюся переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

13 декабря 2024 года руководитель УИНП Антон Дробович был уволен приказом Кабинета министров. Дробовича уволили в связи с истечением срока пребывания в должности. С 21 декабря 2024 г. и.о. руководителя УИНП стала Юлия Гнатюк.

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