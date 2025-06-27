Историк Александр Алферов возглавил Украинский институт национальной памяти

Алферов возглавил Украинский институт национальной памяти

Об этом сообщается в заявлении Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Кабинет Министров назначил Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти.

Алферов — известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года являлся научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг.

С 2008 года — радиоведущий на Украинском радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова". Поделиться

С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года — начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса.

Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, занимающуюся переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

13 декабря 2024 года руководитель УИНП Антон Дробович был уволен приказом Кабинета министров. Дробовича уволили в связи с истечением срока пребывания в должности. С 21 декабря 2024 г. и.о. руководителя УИНП стала Юлия Гнатюк.