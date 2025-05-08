День памяти и победы над нацизмом. Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам 8 мая по случаю Дня памяти и победы над нацизмом с Хрещатика. С главной улицы страны он напомнил, в чем разница между празднованием этого дня в Киеве и Москве.
Главные тезисы
- Президент Зеленский подчеркнул важность памяти погибших в борьбе против нацизма и свободы выбора в праздновании Дня памяти и победы над нацизмом.
- В обращении также отмечается разница в праздновании этого дня в Киеве и Москве, где президент рассказал о символических различиях между двумя странами.
- Зеленский напомнил об исторических погромах и жертвах украинцев в борьбе против нацизма, обратив внимание на важность сохранения памяти и уважения к героям.
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и победы над нацизмом
Обращение главы государства обнародовано на сайте Президента Украины.
Он напомнил, что три года назад во время записи обращения ко Дню Независимости на Крещатике была сожжена российская техника.
И только такой парад зло может получить здесь, – отметил Президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина не забыла, что 80 лет назад с нацизмом сражались десятки народов. И более 8 миллионов украинцев, к сожалению, погибли в этой борьбе.
Зеленский подытожил, что 80 лет назад была одержана победа над нацизмом во Второй мировой войне:
И этот день напоминает нам важную закономерность: любое зло обязательно кончается. Любой оккупант в конце концов покидает нашу землю. Всегда жизнь возвращается. И именно за это мы стоим сегодня. Именно это однажды произойдет.
Украина сегодня, 8 мая, отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
В 2023 году Верховная Рада законом «О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов» установила 8 мая как День памяти и победы — единственную дату, когда Украина отмечает победу над нацизмом и чтит память погибших.
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