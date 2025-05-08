День памяти и победы над нацизмом. Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам 8 мая по случаю Дня памяти и победы над нацизмом с Хрещатика. С главной улицы страны он напомнил, в чем разница между празднованием этого дня в Киеве и Москве.

Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и победы над нацизмом

Обращение главы государства обнародовано на сайте Президента Украины.

Эту разницу Россия показывает каждое 9 мая. Разницу между жизнью на площади Независимости и парадом страха на Красной площади. Колонны из танков, марширующих коробки убийц, переодета массовка, полуживые лица, которые свысока будут принимать это шествие. Секта под названием «Можем повторить». Вы повторили. Повторили все это зло. Украина видела это. Весь мир это увидел. Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад цинизма. Иначе просто не назовешь. Парад желчи и лжи. Владимир Зеленский Президент Украины

Он напомнил, что три года назад во время записи обращения ко Дню Независимости на Крещатике была сожжена российская техника.

И только такой парад зло может получить здесь, – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина не забыла, что 80 лет назад с нацизмом сражались десятки народов. И более 8 миллионов украинцев, к сожалению, погибли в этой борьбе.

Почти у каждой нашей семьи есть фото, хранит память о ком-то из своих. Прадед, бабушка или прабабушка или, как у меня, дедушка. И те из нас, кто застав еще живых ветеранов Второй мировой, помнят, как они тихо, скромно собирались, без романтики, без пафоса, вспоминая то время, как они всегда поднимали тост: «Да не будет войны!» И почти у каждой украинской семьи сегодня есть герой, который боролся или борется с новым злом. Борется за нашу Украину, наш Киев, за все наши города, села, наших людей, за нашу жизнь. Поделиться

Зеленский подытожил, что 80 лет назад была одержана победа над нацизмом во Второй мировой войне:

И этот день напоминает нам важную закономерность: любое зло обязательно кончается. Любой оккупант в конце концов покидает нашу землю. Всегда жизнь возвращается. И именно за это мы стоим сегодня. Именно это однажды произойдет.

Украина сегодня, 8 мая, отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.