День памяти и победы над нацизмом. Зеленский обратился к украинцам
Категория
Украина
Дата публикации

День памяти и победы над нацизмом. Зеленский обратился к украинцам

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам 8 мая по случаю Дня памяти и победы над нацизмом с Хрещатика. С главной улицы страны он напомнил, в чем разница между празднованием этого дня в Киеве и Москве.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский подчеркнул важность памяти погибших в борьбе против нацизма и свободы выбора в праздновании Дня памяти и победы над нацизмом.
  • В обращении также отмечается разница в праздновании этого дня в Киеве и Москве, где президент рассказал о символических различиях между двумя странами.
  • Зеленский напомнил об исторических погромах и жертвах украинцев в борьбе против нацизма, обратив внимание на важность сохранения памяти и уважения к героям.

Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и победы над нацизмом

Обращение главы государства обнародовано на сайте Президента Украины.

Эту разницу Россия показывает каждое 9 мая. Разницу между жизнью на площади Независимости и парадом страха на Красной площади. Колонны из танков, марширующих коробки убийц, переодета массовка, полуживые лица, которые свысока будут принимать это шествие. Секта под названием «Можем повторить». Вы повторили. Повторили все это зло. Украина видела это. Весь мир это увидел. Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад цинизма. Иначе просто не назовешь. Парад желчи и лжи.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он напомнил, что три года назад во время записи обращения ко Дню Независимости на Крещатике была сожжена российская техника.

И только такой парад зло может получить здесь, – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина не забыла, что 80 лет назад с нацизмом сражались десятки народов. И более 8 миллионов украинцев, к сожалению, погибли в этой борьбе.

Почти у каждой нашей семьи есть фото, хранит память о ком-то из своих. Прадед, бабушка или прабабушка или, как у меня, дедушка. И те из нас, кто застав еще живых ветеранов Второй мировой, помнят, как они тихо, скромно собирались, без романтики, без пафоса, вспоминая то время, как они всегда поднимали тост: «Да не будет войны!» И почти у каждой украинской семьи сегодня есть герой, который боролся или борется с новым злом. Борется за нашу Украину, наш Киев, за все наши города, села, наших людей, за нашу жизнь.

Зеленский подытожил, что 80 лет назад была одержана победа над нацизмом во Второй мировой войне:

И этот день напоминает нам важную закономерность: любое зло обязательно кончается. Любой оккупант в конце концов покидает нашу землю. Всегда жизнь возвращается. И именно за это мы стоим сегодня. Именно это однажды произойдет.

Украина сегодня, 8 мая, отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

В 2023 году Верховная Рада законом «О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов» установила 8 мая как День памяти и победы — единственную дату, когда Украина отмечает победу над нацизмом и чтит память погибших.

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