День пам'яті та перемоги над нацизмом. Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців 8 травня з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом з Хрещатика. З головної вулиці країни він нагадав, у чому різниця між відзначенням цього дня у Києві та Москві.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
- Він підкреслив важливість вшанування пам'яті загиблих у боротьбі проти нацизму.
- Зеленський наголосив на важливості розуміння історичних подій та свободи вибору у відзначенні Дня пам'яті та перемоги над нацизмом.
Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом
Звернення глави держави оприлюднене на сайті Президента України.
Він нагадав, що три роки тому, під час запису звернення до Дня Незалежності, на Хрещатику була спалена російська техніка.
І тільки такий парад зло може отримати тут, — зазначив Президент.
Глава держави наголосив, що Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролися десятки народів. І понад 8 мільйонів українців, на жаль, загинули в цій боротьбі.
Зеленський підсумував, що 80 років тому було здобуто перемогу над нацизмом у Другій світовій війні:
І цей день нагадує нам важливу закономірність: будь-яке зло неодмінно закінчується. Будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю. Завжди життя повертається. І саме за це стоїмо сьогодні. Саме це одного дня станеться.
Україна сьогодні, 8 травня, відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
У 2023 році Верховна Рада законом «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» встановила 8 травня як День пам’яті та перемоги — єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує памʼять загиблих у Другій світовій війні.
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