День пам'яті та перемоги над нацизмом. Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців 8 травня з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом з Хрещатика. З головної вулиці країни він нагадав, у чому різниця між відзначенням цього дня у Києві та Москві.

Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом

Звернення глави держави оприлюднене на сайті Президента України.

Цю різницю Росія показує кожного 9 травня. Різницю між життям на майдані Незалежності та парадом страху на Красній площі. Колони з танків, коробки вбивць, що марширують, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою «Можем повторить». Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила. Весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш. Парад жовчі й брехні. Володимир Зеленський Президент України

Він нагадав, що три роки тому, під час запису звернення до Дня Незалежності, на Хрещатику була спалена російська техніка.

І тільки такий парад зло може отримати тут, — зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролися десятки народів. І понад 8 мільйонів українців, на жаль, загинули в цій боротьбі.

Майже кожна наша родина має фото, береже пам’ять про когось зі своїх. Прадід, бабуся чи прабабуся або, як у мене, дідусь. І ті з нас, хто застав ще живих ветеранів Другої світової, пам’ятають, як вони тихо, скромно збирались, без романтики, без пафосу, згадуючи той час, як вони завжди підіймали тост: «Нехай не буде війни!» І майже кожна українська родина сьогодні має героя, який боровся чи бореться з новим злом. Бореться за нашу Україну, наш Київ, за всі наші міста, села, за наших людей, за наше життя. Поширити

Зеленський підсумував, що 80 років тому було здобуто перемогу над нацизмом у Другій світовій війні:

І цей день нагадує нам важливу закономірність: будь-яке зло неодмінно закінчується. Будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю. Завжди життя повертається. І саме за це стоїмо сьогодні. Саме це одного дня станеться.

Україна сьогодні, 8 травня, відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.