Римська імперія була доволі розвиненою на свій час, освоївши будівництво доріг, водопроводу, та створивши систему громадського порядку і права, однак після її розвалу Європа довгий час переживала темні часи.
Головні тези:
- Розвинений видобуток металів у Римській імперії, зокрема свинцю, спричинив масштабне отруєння повітря та зниження рівня інтелекту усіх жителів Європи.
- Згідно досліджень, забруднення свинцем призвело до зниження IQ середньостатистичної дитини на 2-3 бали протягом майже 2 тисячоліть.
- Рівень свинцю у крові тогочасних дітей міг бути більшим на 2,4 мікрограма на децилітр, що спровокувало зниження їхнього IQ у середньому на 2,5-3 бали, що вплинуло на чверть тогочасного населення планети.
- Хоча свинцеве отруєння було однією з причин деградації Європи після розвалу Римської імперії, лише заборона використання свинцевого пального у 1970-х роках значно знизила рівень цього токсичного металу в крові дітей.
- Вивчення археологічних та історичних джерел дозволило встановити, що свинцеве отруєння могло мати значний вплив на здоров'я та інтелект колективної пам'яті європейців.
Як Римська імперія призвела до зниження IQ жителів усієї Європи
Американські дослідники з’ясували, що розвинений у Римській імперії видобуток металів спровокував масштабне отруєння повітря свинцем, що згодом призвело до зниження рівня інтелекту всіх жителів Європи протягом майже 2 останніх тисячоліть.
Зокрема, дослідники припускають, що забруднення повітря свинцем викликало зниження IQ середньостатистичної дитини на 2-3 бали.
При цьому лікарі у Римській імперії були в курсі того, що свинець дуже токсичний, однак цей метал всеодно використовувався римлянами для виробництва труб, посуду, косметики, ліків та навіть іграшок.
Популярністю також користувались сиропи зі свинцю, якими підсолоджували вино.
Забруднення їжі та напоїв свинцем здебільшого впливало на заможних римлян, однак все населення при цьому дихало отруєним повітрям, у яке потрапляв свинець внаслідок роботи імперських шахт і плавильних заводів.
Як рівень забруднення свинцем вплинув на дітей у Римській імперії та наступні покоління у Європі
Для того, щоб оцінити рівень забруднення повітря у Римській імперії, команда науковців досліджувала льодові керни, видобуті в Арктиці.
Завдяки цьому вдалось зафіксувати різке зростання концентрації свинцю близько 15 року до н.е., яке тривало до 180 року н.е., часу завершення Pax Romana — періоду відносного миру та процвітання.
Дослідники підкреслюють, що через широке використання свинцю у Римській імперії до атмосфери потрапило понад пів мільйона тонн цього токсичного металу.
Рівень свинцю у крові тогочасних дітей міг бути більшим на 2,4 мікрограма на децилітр, що могло спровокувати зниження їхнього IQ у середньому на 2,5-3 бали.
У період розквіту Римської імперії її населення складало близько 80 млн осіб. Це означає, що забруднення повітря та продуктів харчування, а також предметів побуту впливало на чверть тогочасного населення планети.
Деякі науковці навіть припускають, що свинцеве отруєння могло сприяти занепаду імперії.
Хоча рівень свинцю в атмосфері знизився після падіння Римської імперії, він знову зріс у середньовіччі та різко підскочив у XX столітті через промислову революцію. Лише заборона використання свинцевого пального у 1970-х роках значно знизила рівень цього токсичного металу в крові дітей.
Більше по темі
- Категорія
- Цікаве
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-