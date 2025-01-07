Римська імперія була доволі розвиненою на свій час, освоївши будівництво доріг, водопроводу, та створивши систему громадського порядку і права, однак після її розвалу Європа довгий час переживала темні часи.

Як Римська імперія призвела до зниження IQ жителів усієї Європи

Американські дослідники з’ясували, що розвинений у Римській імперії видобуток металів спровокував масштабне отруєння повітря свинцем, що згодом призвело до зниження рівня інтелекту всіх жителів Європи протягом майже 2 останніх тисячоліть.

Зокрема, дослідники припускають, що забруднення повітря свинцем викликало зниження IQ середньостатистичної дитини на 2-3 бали.

Разюче, що ми змогли відтворити для аналізу рівень атмосферного забруднення над Європою майже 2 тис років тому та виміряти його вплив на здоров’я давніх римлян. Наші висновки свідчать, що промислові викиди завдавали шкоди здоров’ю людей протягом двох тисячоліть, і це вражає, — пояснює доктор Джозеф МакКоннелл з Інституту досліджень пустель у Неваді. Поширити

Руїни Римської імперії

При цьому лікарі у Римській імперії були в курсі того, що свинець дуже токсичний, однак цей метал всеодно використовувався римлянами для виробництва труб, посуду, косметики, ліків та навіть іграшок.

Популярністю також користувались сиропи зі свинцю, якими підсолоджували вино.

Забруднення їжі та напоїв свинцем здебільшого впливало на заможних римлян, однак все населення при цьому дихало отруєним повітрям, у яке потрапляв свинець внаслідок роботи імперських шахт і плавильних заводів.

Як рівень забруднення свинцем вплинув на дітей у Римській імперії та наступні покоління у Європі

Для того, щоб оцінити рівень забруднення повітря у Римській імперії, команда науковців досліджувала льодові керни, видобуті в Арктиці.

Завдяки цьому вдалось зафіксувати різке зростання концентрації свинцю близько 15 року до н.е., яке тривало до 180 року н.е., часу завершення Pax Romana — періоду відносного миру та процвітання.

Дослідники підкреслюють, що через широке використання свинцю у Римській імперії до атмосфери потрапило понад пів мільйона тонн цього токсичного металу.

Рівень свинцю у крові тогочасних дітей міг бути більшим на 2,4 мікрограма на децилітр, що могло спровокувати зниження їхнього IQ у середньому на 2,5-3 бали.

У період розквіту Римської імперії її населення складало близько 80 млн осіб. Це означає, що забруднення повітря та продуктів харчування, а також предметів побуту впливало на чверть тогочасного населення планети.

Деякі науковці навіть припускають, що свинцеве отруєння могло сприяти занепаду імперії.

Зниження IQ на 2,5-3 бали може здатися незначним, але коли це стосується всієї популяції протягом 180 років, наслідки можуть бути величезними. Я залишаю історикам і археологам оцінку того, чи могло це змінити хід історії, — підкреслює Поширити