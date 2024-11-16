Відома американська компанія з онлайн-аренди житла Airbnb спільно з Археологічним парком Колізею у Римі взялась імітувати проведення гладіаторських боїв із метою залучення більшої кількості туристів, однак такі плани викликали обурення у жителів міста.

Чому жителі Риму проти проведення імітації гладіаторських боїв у Колізеї

Зазначається, що обмін на проведення боїв Археологічний парк Колізею має отримати від Airbnb пожертву у розмірі 1,5 млн доларів.

Відповідно до підписаної угоди, у травні наступного року 16 користувачів Airbnb матимуть право одягнути сандалі, шоломи, взяти в руки мечі та долучитися до імітаційних гладіаторських боїв на стародавній арені віком у понад 2 тис років.

Очікується, що тоді ж у прокат має вийти продовження культового фільму Рідлі Скотта "Гладіатор II".

Гостей також проведуть стародавніми тунелями та візьмуть участь у боях на заході сонця після того, як Колізей тимчасово закриють для широкої публіки.

Колізей

Учасників "гладіаторських боїв" оберуть шляхом жеребкування.

Плани зустріли жорстку критику з боку мерії Риму та жителів міста, оскільки керівництво та жителі вважають, що захід Airbnb "баналізуватиме" арену і перетворить її на "тематичний парк", чим "образить гідність найважливішої пам’ятки Стародавнього Риму".

Вони хочуть принизити Колізей. Рим — це не Діснейленд, — зазначив радник місцевої демократичної партії Енцо Фоскі. Поширити

Представник міськради Массіміліано Смеріліо зазначив, що інформація про запланований захід викликала у нього подив.

Ми не можемо перетворити одну з найважливіших пам’яток світу на тематичний парк. Просування Airbnb йде в напрямку, протилежному тому, до якого ми прагнемо, — підкреслив Смеріліо. Поширити

Массіміліано Смеріліо вважає, що Airbnb варто скасувати "туристично-гладіаторське шоу", але зрештою пожертувати кошти для Колізею.

Що кажуть прихильники гладіаторських боїв у Колізеї

Однак деякі римляни підтримали ідею відродження "гладіаторських боїв" у формі розваги.

Ми абсолютно "за" угоду між державним і приватним секторами культури через партнерство чи спонсорство за умови, що вони підтримують ініціативи, які мають наукову та культурну цінність, — зазначив керівник комісії з питань культури в італійському парламенті Федеріко Молліконе. Поширити

Представники Археологічного парку Колізею у відповідь пояснили, що угода спрямована на сприяння активній діяльності на основі повної поваги до пам’ятки.

Асоціація Gruppo Storico Romano, яка відтворює імітовані гладіаторські бої, заявила, що подія Airbnb базуватиметься на "твердих історичних і наукових підґрунтях — результатах ретельних досліджень".