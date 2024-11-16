Відома американська компанія з онлайн-аренди житла Airbnb спільно з Археологічним парком Колізею у Римі взялась імітувати проведення гладіаторських боїв із метою залучення більшої кількості туристів, однак такі плани викликали обурення у жителів міста.
Головні тези:
- Жителі Риму проти проведення гладіаторських боїв у Колізеї через плани американської компанії Airbnb
- Наміри організувати імітацію боїв у співпраці з Археологічним парком Колізеєю викликали обурення у місцевих жителів
- Критику викликає ідея перетворення Колізею на тематичний парк через проведення гладіаторських шоу для туристів
- Прихильники обговорюваної ініціативи підтримують угоду між державним і приватним секторами культури з умовою збереження науково-історичної цінності
- Подія Airbnb базується на твердих історичних і наукових підґрунтях, за результатами ретельних досліджень
Чому жителі Риму проти проведення імітації гладіаторських боїв у Колізеї
Зазначається, що обмін на проведення боїв Археологічний парк Колізею має отримати від Airbnb пожертву у розмірі 1,5 млн доларів.
Відповідно до підписаної угоди, у травні наступного року 16 користувачів Airbnb матимуть право одягнути сандалі, шоломи, взяти в руки мечі та долучитися до імітаційних гладіаторських боїв на стародавній арені віком у понад 2 тис років.
Очікується, що тоді ж у прокат має вийти продовження культового фільму Рідлі Скотта "Гладіатор II".
Гостей також проведуть стародавніми тунелями та візьмуть участь у боях на заході сонця після того, як Колізей тимчасово закриють для широкої публіки.
Учасників "гладіаторських боїв" оберуть шляхом жеребкування.
Плани зустріли жорстку критику з боку мерії Риму та жителів міста, оскільки керівництво та жителі вважають, що захід Airbnb "баналізуватиме" арену і перетворить її на "тематичний парк", чим "образить гідність найважливішої пам’ятки Стародавнього Риму".
Представник міськради Массіміліано Смеріліо зазначив, що інформація про запланований захід викликала у нього подив.
Массіміліано Смеріліо вважає, що Airbnb варто скасувати "туристично-гладіаторське шоу", але зрештою пожертувати кошти для Колізею.
Що кажуть прихильники гладіаторських боїв у Колізеї
Однак деякі римляни підтримали ідею відродження "гладіаторських боїв" у формі розваги.
Представники Археологічного парку Колізею у відповідь пояснили, що угода спрямована на сприяння активній діяльності на основі повної поваги до пам’ятки.
Асоціація Gruppo Storico Romano, яка відтворює імітовані гладіаторські бої, заявила, що подія Airbnb базуватиметься на "твердих історичних і наукових підґрунтях — результатах ретельних досліджень".
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