Жителей Рима возмутили намерения устроить гладиаторские бои для туристов

Известная американская компания по онлайн-аренде жилья Airbnb совместно с Археологическим парком Колизея в Риме принялась имитировать проведение гладиаторских боев с целью привлечения большего количества туристов, однако такие планы вызвали негодование у жителей города.

Почему жители Рима против проведения имитации гладиаторских боев в Колизее

Отмечается, что обмен на проведение боев Археологический парк Колизея должен получить от Airbnb пожертвование в размере 1,5 млн. долларов.

Согласно подписанному соглашению, в мае следующего года 16 пользователей Airbnb будут иметь право одеть сандалии, шлемы, взять в руки мечи и присоединиться к имитационным гладиаторским боям на древней арене старше 2 тыс. лет.

Ожидается, что тогда же в прокат должно получиться продолжение культового фильма Ридли Скотта "Гладиатор II".

Гостей также проведут древними тоннелями и примут участие в боях на закате после того, как Колизей временно закроют для широкой публики.

Колизей

Участников "гладиаторских боев" изберут путем жеребьевки.

Планы встретили жесткую критику со стороны мэрии Рима и жителей города, поскольку руководство и жители считают, что мероприятие Airbnb будет "банализовать" арену и превратит ее в "тематический парк", чем "оскорбит достоинство важнейшего памятника Древнего Рима".

Они хотят унизить Колизей. Рим — это не Диснейленд, — отметил советник местной демократической партии Энцо Фоски. Поделиться

Представитель горсовета Массимилиано Смерилио отметил, что информация о планируемом мероприятии вызвала у него удивление.

Мы не можем превратить одну из важнейших достопримечательностей мира в тематический парк. Продвижение Airbnb идет в направлении, противоположном тому, к которому мы стремимся, — подчеркнул Смерилио. Поделиться

Массимилиано Смерилио считает, что Airbnb стоит отменить "туристическо-гладиаторское шоу", но в конце концов пожертвовать средства для Колизея.

Что говорят поклонники гладиаторских боев в Колизее

Однако некоторые римляне поддержали идею возрождения "гладиаторских сражений" в форме развлечения.

Мы абсолютно "за" соглашение между государственным и частным секторами культуры через партнерство или спонсорство при условии, что они поддерживают инициативы, имеющие научную и культурную ценность, — отметил руководитель комиссии по культуре в итальянском парламенте Федерико Молликоне. Поделиться

Представители Археологического парка Колизея в ответ объяснили, что соглашение направлено на содействие активной деятельности на основе полного уважения к достопримечательности.

Ассоциация Gruppo Storico Romano, воспроизводящая имитированные гладиаторские бои, заявила, что событие Airbnb будет базироваться на "твердых исторических и научных основаниях — результатах тщательных исследований".