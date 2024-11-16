Жителей Рима возмутили намерения устроить гладиаторские бои для туристов
Категория
Мир
Дата публикации

Жителей Рима возмутили намерения устроить гладиаторские бои для туристов

Колизей
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Источник:  The Telegraph

Известная американская компания по онлайн-аренде жилья Airbnb совместно с Археологическим парком Колизея в Риме принялась имитировать проведение гладиаторских боев с целью привлечения большего количества туристов, однако такие планы вызвали негодование у жителей города.

Главные тезисы

  • Планы проведения гладиаторских боев для туристов в Риме вызвали негодование у местных жителей и властей города.
  • Руководство и жители выразили опасения о банализации исторической арены Колизея и ее превращении в тематический парк.
  • Некоторые римляне поддерживают идею возрождения гладиаторских боев в форме развлечения, при условии соблюдения научной и культурной ценности исторического места.
  • Представители археологического парка Колизея утверждают, что соглашение с Airbnb базируется на тщательных исследованиях исторических и научных оснований.
  • Спор о проведении гладиаторских боев в Колизее отражает противоречие между коммерциализацией исторических памятников и их культурным и научным значением.

Почему жители Рима против проведения имитации гладиаторских боев в Колизее

Отмечается, что обмен на проведение боев Археологический парк Колизея должен получить от Airbnb пожертвование в размере 1,5 млн. долларов.

Согласно подписанному соглашению, в мае следующего года 16 пользователей Airbnb будут иметь право одеть сандалии, шлемы, взять в руки мечи и присоединиться к имитационным гладиаторским боям на древней арене старше 2 тыс. лет.

Ожидается, что тогда же в прокат должно получиться продолжение культового фильма Ридли Скотта "Гладиатор II".

Гостей также проведут древними тоннелями и примут участие в боях на закате после того, как Колизей временно закроют для широкой публики.

Жители Рима выступили против проведения гладиаторских боев в Колизее
Колизей

Участников "гладиаторских боев" изберут путем жеребьевки.

Планы встретили жесткую критику со стороны мэрии Рима и жителей города, поскольку руководство и жители считают, что мероприятие Airbnb будет "банализовать" арену и превратит ее в "тематический парк", чем "оскорбит достоинство важнейшего памятника Древнего Рима".

Они хотят унизить Колизей. Рим — это не Диснейленд, — отметил советник местной демократической партии Энцо Фоски.

Представитель горсовета Массимилиано Смерилио отметил, что информация о планируемом мероприятии вызвала у него удивление.

Мы не можем превратить одну из важнейших достопримечательностей мира в тематический парк. Продвижение Airbnb идет в направлении, противоположном тому, к которому мы стремимся, — подчеркнул Смерилио.

Массимилиано Смерилио считает, что Airbnb стоит отменить "туристическо-гладиаторское шоу", но в конце концов пожертвовать средства для Колизея.

Что говорят поклонники гладиаторских боев в Колизее

Однако некоторые римляне поддержали идею возрождения "гладиаторских сражений" в форме развлечения.

Мы абсолютно "за" соглашение между государственным и частным секторами культуры через партнерство или спонсорство при условии, что они поддерживают инициативы, имеющие научную и культурную ценность, — отметил руководитель комиссии по культуре в итальянском парламенте Федерико Молликоне.

Представители Археологического парка Колизея в ответ объяснили, что соглашение направлено на содействие активной деятельности на основе полного уважения к достопримечательности.

Ассоциация Gruppo Storico Romano, воспроизводящая имитированные гладиаторские бои, заявила, что событие Airbnb будет базироваться на "твердых исторических и научных основаниях — результатах тщательных исследований".

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