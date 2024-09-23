Новый трейлер исторического фильма "Гладиатор-2" уже в сети — видео
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Новый трейлер исторического фильма "Гладиатор-2" уже в сети — видео

Педро Паскаль
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Источник:  online.ua

Кинокомпания Paramount Pictures представила второй трейлер исторического фильма "Гладиатор 2". Стало известно, когда пройдет премьера картины в украинском прокате.

Главные тезисы

  • Режиссером “Гладиатора-2” стал Ридли Скотт, а главные роли исполнили Пол Мескаль и Педро Паскаль.
  • Премьера сиквела культового фильма намечена на 14 ноября 2024 года в Украине.
  • Планируется съемка еще двух частей “Гладиатора” с премьерами в 2026 и 2027 годах.

Новый трейлер исторического фильма "Гладиатор-2" появился в сети

Режиссером эпической ленты стал Ридли Скотт известный по фильмам "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Марсианин", "Ганнибал" и т.д.

Главную роль Луция в "Гладиаторе 2" сыграл ирландский актер Пол Мескаль. Его герой сразится с генералом Маркусом Акацием, наставником которого был главный герой первого "Гладиатора" Максимус. Этого персонажа в новом фильме сыграл актер Педро Паскаль.

Фильм является сиквелом исторического боевика "Гладиатор" в 2000 году с Расселом Кроу. Картина снискала всемирную славу и получила 5 премий "Оскари".

Пол Мескаль в роли Луция

События в фильме проходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук дяди. Он вынужден войти в Колизей после того, как его дом разрушили императорами, теперь управляющими Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его жителям былую славу.

В ленте также снимутся актеры Дензел Вашингтон, Джозеф Квинн, Фред Хехингер, Конни Нильсен и Дерек Джейкоби.

Премьера фильма пройдет 14 ноября 2024 года.

К слову, Скотт планирует снять еще две части "Гладиатора". Их премьеры планируются на 2026 и 2027 годы.

"Мики 17". Чего ждать от ленты

30 января 2025 в украинский прокат выйдет научно-фантастический фильм "Мики 17" (Mickey 17) с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Базой для создания фильма стал научно-фантастический роман Эдварда Эштона "Микки-7".

В центре сюжета — история мужчины Мики, участвующего в колонизации ледяного мира Нифльхейм.

Это "восстанавливаемый сотрудник", чей разум после смерти загружают в новое тело. После очередной гибели Микки начинает осознавать свои отличия от других сотрудников, а во время последней он на время теряет связь с базой — когда же Микки возвращается туда, то видит, что ему уже создали замену.

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