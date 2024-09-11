Новый трейлер хоррора "Субстанция" с Деми Мур уже в сети — видео

Голливудская актриса Деми Мур появится в долгожданном хорроре "Субстанция" от команды Adastra Cinema. Первые трейлеры фильма уже шокировали сеть.
Главные тезисы
- Фильм раскрывает темы идеальности и неидеальности через призму славы и успеха.
- Украинские зрители смогут насладиться этим кинематографическим шедевром с 10 октября 2024 года.
- Деми Мур, Маргарет Кволли и режиссер Кароли Фаржа сделали все возможное, чтобы шокировать зрителей.
Чем зрителей удивит хоррор "Субстанция"
Фильм рассказывает историю легендарной суперзвезды и обладательницы премии "Оскар" Элизабет Спаркл, ведущей популярного фитнес-шоу.
Ее жизнь резко меняется, когда продюсер решает найти замену по-младше.
Возможно, все бы закончилось банально и жизненно, однако главная героиня узнает о "Субстанции" — загадочном препарате для репликации клеток, создающем лучшую версию человека.
Именно благодаря ему рождается прекрасная Сью: молодая, красивая, более совершенная. Однако не все так просто, ведь последствия этой авантюры шокируют всех.
Кроме того, зрители снова получат возможность насладиться актерской игрой Денниса Квейда, заменившего на съемочной площадке своего друга Рэя Лиотту.
Следует отметить, что фильм-сенсация выйдет в украинский прокат уже с 10 октября 2024 года.
Как зрители реагируют на трейлер "Субстанции":
На этот фильм я точно пойду;
Обожаю Деми Мур — такое зрелище не пропущу;
Когда раскрываются темы идеальности и неидеальности — я сразу бегу в кинотеатр!
Как можно не обожать Деми Мур? Она такая талантливая актриса — одна из лучших!;
Режиссер Кароли Фаржа — гениальная женщина, смотрел все ее работы;
Трейлеры действительно интригуют, поэтому, я думаю, фильм действительно шокирует всех нас;
Эта осень точно будет интересная. Но еще целый месяц ждать — не выдержу просто.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-