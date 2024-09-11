Новый трейлер хоррора "Субстанция" с Деми Мур уже в сети — видео

Голливудская актриса Деми Мур появится в долгожданном хорроре "Субстанция" от команды Adastra Cinema. Первые трейлеры фильма уже шокировали сеть.

Чем зрителей удивит хоррор "Субстанция"

Фильм рассказывает историю легендарной суперзвезды и обладательницы премии "Оскар" Элизабет Спаркл, ведущей популярного фитнес-шоу.

Ее жизнь резко меняется, когда продюсер решает найти замену по-младше.

Возможно, все бы закончилось банально и жизненно, однако главная героиня узнает о "Субстанции" — загадочном препарате для репликации клеток, создающем лучшую версию человека.

Именно благодаря ему рождается прекрасная Сью: молодая, красивая, более совершенная. Однако не все так просто, ведь последствия этой авантюры шокируют всех.

Фильм ознаменовал собой кинематографический камбек для легендарной актрисы Деми Мур ("Призрак", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Солдат Джейн") и стал новым прорывом для Маргарет Кволли ("Бедные создания", "Виды милосердия"). Поделиться

Кроме того, зрители снова получат возможность насладиться актерской игрой Денниса Квейда, заменившего на съемочной площадке своего друга Рэя Лиотту.

Следует отметить, что фильм-сенсация выйдет в украинский прокат уже с 10 октября 2024 года.

Как зрители реагируют на трейлер "Субстанции":