Названы победители Венецианского кинофестиваля
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Названы победители Венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль
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Источник:  Variety

Главный приз 81-го Венецианского кинофестиваля достался известному режиссеру Педро Альмодовару за фильм «Соседняя комната».

Главные тезисы

  • Главный приз 81-го Венецианского кинофестиваля достался режиссеру Педро Альмодовару за фильм «Соседняя комната».
  • Педро Альмодовар получил второго Золотого льва в своей карьере, в 2019 году получил почетного «Золотого льва Святого Марка».
  • Среди других победителей были Маури Дельперо, Брейди Корбет, Николь Кидман, Венсан Линдон, Мурилло Хаузер, Эйтор Лорега и Деа Кулумбегашвили.
  • На Венецианском кинофестивале вызвало негодование демонстрацией пропагандистского фильма российского режиссера о войне в Украине.
  • Украинское сообщество в Торонто объявило о проведении протеста против показа фильма, а генеральный консул Украины обратился к организаторам TIFF с протестом.

Что известно о главных победителях 81-го Венецианского кинофестиваля

Подчеркивается, что это уже второй золотой лев, полученный испанским режиссером. В 2019 году Педро Альмодовар получил почетного "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

Режиссер Педро Альмодовар получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Педро Альмодовар

  • Большой приз жюри («Серебряный лев») — «Горная невеста» Мауры Дельперо

  • Лучшая режиссура — Брейди Корбет («Бруталист»)

  • Лучшая женская роль — Николь Кидман («Плохая девочка»)

  • Лучшая мужская роль — Венсан Линдон («Тихий сын»)

  • Лучший сценарий — Мурило Хаузер, Эйтор Лорега («Я все еще здесь»)

  • Специальный приз жюри — Деа Кулумбегашвили («Апрель»).

Что известно о демонстрации пропагандистского фильма РФ на Венецианском кинофестивале и реакции украинского сообщества

На фестивале демонстрировался пропагандистский фильм российского режиссера Анастасии Трофимовой о россиянах на войне с Украиной. Этот фильм создан в копродукции Канады и Франции. В описании указано, что он рассказывает истории русских солдат, которые якобы "помогут глубже понять эту войну".

Участие фильма в фестивале вызвало возмущение как украинских дипломатов, так и общественности.

Украинцы в Торонто объявили о проведении акции протеста 10 сентября против показа фильма на кинофестивале.

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко обратился к организаторам Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) с аргументированным протестом против показа на фестивале фильма о россиянах на русско-украинской войне.

Генконсул отметил, что автор фильма «умышленно ложно изображает» реалии войны России против Украины, отбеливая преступление тех, кто пришел на чужую землю с оружием.

Анастасия Трофимова является штатным русским пропагандистом. Ранее она работала на российскую медиасеть RT, которая находится под западными санкциями и является одним из самых активных распространителей антиукраинской риторики.

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