Что известно о главных победителях 81-го Венецианского кинофестиваля

Подчеркивается, что это уже второй золотой лев, полученный испанским режиссером. В 2019 году Педро Альмодовар получил почетного "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

Педро Альмодовар

Большой приз жюри («Серебряный лев») — «Горная невеста» Мауры Дельперо

Лучшая режиссура — Брейди Корбет («Бруталист»)

Лучшая женская роль — Николь Кидман («Плохая девочка»)

Лучшая мужская роль — Венсан Линдон («Тихий сын»)

Лучший сценарий — Мурило Хаузер, Эйтор Лорега («Я все еще здесь»)

Специальный приз жюри — Деа Кулумбегашвили («Апрель»).

Что известно о демонстрации пропагандистского фильма РФ на Венецианском кинофестивале и реакции украинского сообщества

На фестивале демонстрировался пропагандистский фильм российского режиссера Анастасии Трофимовой о россиянах на войне с Украиной. Этот фильм создан в копродукции Канады и Франции. В описании указано, что он рассказывает истории русских солдат, которые якобы "помогут глубже понять эту войну".

Участие фильма в фестивале вызвало возмущение как украинских дипломатов, так и общественности.

Украинцы в Торонто объявили о проведении акции протеста 10 сентября против показа фильма на кинофестивале.

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко обратился к организаторам Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) с аргументированным протестом против показа на фестивале фильма о россиянах на русско-украинской войне.

Генконсул отметил, что автор фильма «умышленно ложно изображает» реалии войны России против Украины, отбеливая преступление тех, кто пришел на чужую землю с оружием.