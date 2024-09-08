Що відомо про головних переможців 81-го Венеціанського кінофестивалю

Підкреслюється, що це вже другий Золотий лев, отриманий іспанським режисером. У 2019 році Педро Альмодовар отримав почесного «Золотого лева Святого Марка» за внесок у кінематограф.

Педро Альмодовар

Великий приз журі («Срібний лев») — «Гірська наречена» Маури Дельперо

Найкраща режисура — Брейді Корбет («Бруталіст»)

Найкраща жіноча роль — Ніколь Кідман («Погана дівчинка»)

Найкраща чоловіча роль — Венсан Ліндон («Тихий син»)

Найкращий сценарій — Муріло Хаузер, Ейтор Лорега («Я все ще тут»)

Спеціальний приз журі — Деа Кулумбегашвілі («Квітень»).

Що відомо про демонстрацію пропагандистського фільму РФ на Венеційському кінофестивалі і реакцію української спільноти

На фестивалі демонструвався пропагандистський фільм російської режисерки Анастасії Трофімової про росіян на війні з Україною. Цей фільм створено в копродукції Канади та Франції. В описі вказано, що він розповідає історії російських солдатів, які нібито "допоможуть глибше зрозуміти цю війну".

Участь стрічки у фестивалі викликала обурення як українських дипломатів, так і громадськості.

Українці в Торонто оголосили про проведення протестної акції 10 вересня проти показу фільму на кінофестивалі.

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко звернувся до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) з аргументованим протестом проти показу на фестивалі фільму про росіян на російсько-українській війні.

Генконсул зазначив, що автор фільму «навмисне неправдиво зображає» реалії війни Росії проти України, відбілюючи злочин тих, хто прийшов на чужу землю зі зброєю.