Названо переможців Венеційського кінофестивалю
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Названо переможців Венеційського кінофестивалю

Венеційський кінофестиваль
Джерело:  Variety

Головний приз 81-го Венеціанського кінофестивалю дістався відомому режисеру Педро Альмодовару за стрічку “Сусідня кімната”. 

Головні тези:

  • Головний приз 81-го Венеціанського кінофестивалю дістався режисеру Педро Альмодовару за стрічку “Сусідня кімната”.
  • Педро Альмодовар отримав другий Золотий лев у своїй кар'єрі, а також у 2019 році отримав почесного «Золотого лева Святого Марка».
  • Серед інших переможців були Маурі Дельперо, Брейді Корбет, Ніколь Кідман, Венсан Ліндон, Муріло Хаузер, Ейтор Лорега та Деа Кулумбегашвілі.
  • На Венеціанському кінофестивалі викликало обурення демонстрацією пропагандистського фільму російської режисерки про війну в Україні.
  • Українська спільнота в Торонто оголосила про проведення протесту проти показу фільму, а генеральний консул України звернувся до організаторів TIFF з протестом.

Що відомо про головних переможців 81-го Венеціанського кінофестивалю

Підкреслюється, що це вже другий Золотий лев, отриманий іспанським режисером. У 2019 році Педро Альмодовар отримав почесного «Золотого лева Святого Марка» за внесок у кінематограф.

Режисер Педро Альмодовар отримав головний приз Венеційського кінофестивалю
Педро Альмодовар

  • Великий приз журі («Срібний лев») — «Гірська наречена» Маури Дельперо

  •   Найкраща режисура — Брейді Корбет («Бруталіст»)

  •   Найкраща жіноча роль — Ніколь Кідман («Погана дівчинка»)

  •   Найкраща чоловіча роль — Венсан Ліндон («Тихий син»)

  •   Найкращий сценарій — Муріло Хаузер, Ейтор Лорега («Я все ще тут»)

  •   Спеціальний приз журі — Деа Кулумбегашвілі («Квітень»).

Що відомо про демонстрацію пропагандистського фільму РФ на Венеційському кінофестивалі і реакцію української спільноти

На фестивалі демонструвався пропагандистський фільм російської режисерки Анастасії Трофімової про росіян на війні з Україною. Цей фільм створено в копродукції Канади та Франції. В описі вказано, що він розповідає історії російських солдатів, які нібито "допоможуть глибше зрозуміти цю війну".

Участь стрічки у фестивалі викликала обурення як українських дипломатів, так і громадськості.

Українці в Торонто оголосили про проведення протестної акції 10 вересня проти показу фільму на кінофестивалі. 

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко звернувся до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) з аргументованим протестом проти показу на фестивалі фільму про росіян на російсько-українській війні.

Генконсул зазначив, що автор фільму «навмисне неправдиво зображає» реалії війни Росії проти України, відбілюючи злочин тих, хто прийшов на чужу землю зі зброєю.

Анастасія Трофімова є штатним російським пропагандистом. Раніше вона працювала на російську медіамережу RT, яка перебуває під західними санкціями і є одним з найактивніших розповсюджувачів антиукраїнської риторики.

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