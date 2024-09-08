Головний приз 81-го Венеціанського кінофестивалю дістався відомому режисеру Педро Альмодовару за стрічку “Сусідня кімната”.
Головні тези:
- Головний приз 81-го Венеціанського кінофестивалю дістався режисеру Педро Альмодовару за стрічку “Сусідня кімната”.
- Педро Альмодовар отримав другий Золотий лев у своїй кар'єрі, а також у 2019 році отримав почесного «Золотого лева Святого Марка».
- Серед інших переможців були Маурі Дельперо, Брейді Корбет, Ніколь Кідман, Венсан Ліндон, Муріло Хаузер, Ейтор Лорега та Деа Кулумбегашвілі.
- На Венеціанському кінофестивалі викликало обурення демонстрацією пропагандистського фільму російської режисерки про війну в Україні.
- Українська спільнота в Торонто оголосила про проведення протесту проти показу фільму, а генеральний консул України звернувся до організаторів TIFF з протестом.
Що відомо про головних переможців 81-го Венеціанського кінофестивалю
Підкреслюється, що це вже другий Золотий лев, отриманий іспанським режисером. У 2019 році Педро Альмодовар отримав почесного «Золотого лева Святого Марка» за внесок у кінематограф.
Великий приз журі («Срібний лев») — «Гірська наречена» Маури Дельперо
Найкраща режисура — Брейді Корбет («Бруталіст»)
Найкраща жіноча роль — Ніколь Кідман («Погана дівчинка»)
Найкраща чоловіча роль — Венсан Ліндон («Тихий син»)
Найкращий сценарій — Муріло Хаузер, Ейтор Лорега («Я все ще тут»)
Спеціальний приз журі — Деа Кулумбегашвілі («Квітень»).
Що відомо про демонстрацію пропагандистського фільму РФ на Венеційському кінофестивалі і реакцію української спільноти
На фестивалі демонструвався пропагандистський фільм російської режисерки Анастасії Трофімової про росіян на війні з Україною. Цей фільм створено в копродукції Канади та Франції. В описі вказано, що він розповідає історії російських солдатів, які нібито "допоможуть глибше зрозуміти цю війну".
Участь стрічки у фестивалі викликала обурення як українських дипломатів, так і громадськості.
Українці в Торонто оголосили про проведення протестної акції 10 вересня проти показу фільму на кінофестивалі.
Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко звернувся до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) з аргументованим протестом проти показу на фестивалі фільму про росіян на російсько-українській війні.
Генконсул зазначив, що автор фільму «навмисне неправдиво зображає» реалії війни Росії проти України, відбілюючи злочин тих, хто прийшов на чужу землю зі зброєю.
Анастасія Трофімова є штатним російським пропагандистом. Раніше вона працювала на російську медіамережу RT, яка перебуває під західними санкціями і є одним з найактивніших розповсюджувачів антиукраїнської риторики.
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