Новий трейлер горору "Субстанція" з Демі Мур уже в мережі — відео
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Новий трейлер горору "Субстанція" з Демі Мур уже в мережі — відео

Демі Мур
Джерело:  online.ua

Голлівудська акторка Демі Мур з'явиться в довгоочікуваному горорі "Субстанція" від команди Adastra Cinema. Перші трейлери стрічки уже шокували мережу.

Головні тези:

  • Фільм розкриває теми ідеальності та неідеальності через призму слави й успіху.
  • Українські глядачі зможуть насолодитися цим кінематографічним шедевром вже з 10 жовтня 2024 року.
  • Демі Мур, Маргарет Кволлі та режисерка Каролі Фаржа зробили все можливе, аби шокувати глядачів.

Чим глядачів здивує горор "Субстанція"

Фільм розповідає історію легендарної суперзірки та володарки премії "Оскар" Елізабет Спаркл, яка є ведучую популярного фітнес-шоу.

Її життя різко змінюється, коли продюсер вирішує знайти молодшу заміну.

Можливо, все б закінчилося банально та життєво, однак головна героїня дізнається про "Субстанція" — загадковий препарат для реплікації клітин, що створює найліпшу версію людини.

Саме завдяки йому народжується прекрасна Сью: молодша, гарніша, досконаліша. Однак не все так просто, адже наслідки цієї авантюри шокують усіх.

Фільм ознаменував собою кінематографічний камбек для легендарної акторки Демі Мур ("Привид", "Непристойна пропозиція", "Стриптиз", "Солдат Джейн") та став новим проривом для Маргарет Кволлі ("Бідолашні створіння", "Види милосердя", "Одного разу... в Голлівуді").

Окрім того, глядачі знову отримають змогу насолодитися акторською грою Денніса Квейда, який замінив на знімальному майданчику свого друга Рея Ліотту.

Варто зазначити, що фільм-сенсація вийде в український прокат вже з 10 жовтня 2024 року.

Як глядачі реагують на трейлер “Субстанції”:

  • На цей фільм я точно піду;

  • Обожнюю Демі Мур — таке видовище не пропущу;

  • Коли розкриваються теми ідеальності та неідеальності — я одразу біжу в кінотеатр!;

  • Як можна не обожнювати Демі Мур? Вона така талановита акторка — одна з найкращих!;

  • Режисерка Каролі Фаржа — геніальна жінка, дивився всі її роботи;

  • Трейлери дійсно інтригують, тому, я думаю, фільм справді шокує усіх нас;

  • Ця осінь точно буде цікавою. Але ще цілий місяць чекати — не витримаю просто.

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