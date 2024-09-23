Новий трейлер історичного фільму "Гладіатор-2" уже в мережі — відео

Кінокомпанія Paramount Pictures представила другий трейлер історичного фільму "Гладіатор 2". Стало відомо, коли відбудеться прем'єра картини в українському прокаті.

Новий трейлер історичного фільму "Гладіатор-2" з’явився у мережі

Режисером епічної стрічки став Рідлі Скотт відомий за фільмами "Чужий", "Той, що біжить по лезу", "Марсіанин", "Ганнібал" тощо.

Головну роль Луция в "Гладіаторі 2" зіграв ірландський актор Пол Мескаль. Його герой змагатиметься з генералом Маркусом Акацієм, наставником якого був головний герой першого "Гладіатора" Максимус. Цього персонажа в новому фільму зіграв актор Педро Паскаль.

Фільм є сиквелом історичного бойовика "Гладіатор" 2000 року з Расселом Кроу. Картина здобула всесвітню славу та отримала 5 премій "Оскарі".

Пол Мескаль у ролі Луция

Події у фільмі відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук дядька. Він змушений увійти в Колізей після того, як його дім зруйнували імператорами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти у собі сили забути минуле, та повернути Риму та його жителям колишню славу.

У стрічці також знімуться актори Дензел Вашингтон, Джозеф Квінн, Фред Хехінгер, Конні Нільсен та Дерек Джейкобі.

Прем'єра фільму відбудеться 14 листопада 2024 року. Поширити

До слова, Скотт планує зняти ще дві частини "Гладіатора". Їхні прем'єри плануються на 2026 та 2027 роки.

"Мікі 17". Чого очікувати від стрічки

30 січня 2025 року в український прокат вийде науково-фантастичний фільм "Мікі 17" (Mickey 17) з Робертом Паттінсоном у головній ролі.

Базою для створення фільму став науково-фантастичний роман Едварда Ештона "Міккі-7".

У центрі сюжету — історія чоловіка Мікі, який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфльхейм.