Довгоочікуваний горор "Ніч з дияволом" виходить на великі екрани — трейлер

Уже з 29 серпня українські кіномани отримають змогу насолодитися переглядом австралійського фільму жахів “Ніч з дияволом" (Late Night with the Devil - ред.)

Чого очікувати від фільму “Ніч з дияволом”

У центрі сюжету стрічки історія, яка розгортається на тлі Гелловіну у 1977 році.

Ведучий популярного вечірнього телешоу, який мріє про захмарні рейтинги, вирішив зробити усе можливе та неможливе, щоб здивувати глядачів.

Саме тому цього разу він вирішив провести у прямому етері сеанс паранормального. Новою зіркою шоу має стати юна Лілі — героїня книги "Розмови з дияволом".

Скандальний шоумен навіть не здогадується, які катастрофічні наслідки матиме спроба проникнути за допомогою дівчини в потойбічний світ.

Головну роль у фільмі виконав Девід Дастмалчян — зірка фільмів "Людина-мураха" та "Загін самогубців: Місія навиліт".

Що стосується оцінок фільму, то на IMDb рейтинг у стрічки доволі непоганий — 7 з 10 балів.

Що також цікаво, на Rotten Tomatoes він отримав 97% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 81% від глядачів.

Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 72 зі 100 балів, а широка аудиторія — в 6,9 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як глядачі коментують трейлер фільму “Ніч з дияволом”: