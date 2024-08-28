Довгоочікуваний горор "Ніч з дияволом" виходить на великі екрани — трейлер

Уже з 29 серпня українські кіномани отримають змогу насолодитися переглядом австралійського фільму жахів “Ніч з дияволом" (Late Night with the Devil - ред.)
Головні тези:
- Фільм “Ніч з дияволом” розповідає про шоумена, який ризикнув провести паранормальний сеанс у прямому етері.
- Головну роль у стрічці виконав відомий актор Девід Дастмалчян.
- Фільм отримав високі оцінки на Rotten Tomatoes та IMDb.
Чого очікувати від фільму “Ніч з дияволом”
У центрі сюжету стрічки історія, яка розгортається на тлі Гелловіну у 1977 році.
Ведучий популярного вечірнього телешоу, який мріє про захмарні рейтинги, вирішив зробити усе можливе та неможливе, щоб здивувати глядачів.
Саме тому цього разу він вирішив провести у прямому етері сеанс паранормального. Новою зіркою шоу має стати юна Лілі — героїня книги "Розмови з дияволом".
Скандальний шоумен навіть не здогадується, які катастрофічні наслідки матиме спроба проникнути за допомогою дівчини в потойбічний світ.
Головну роль у фільмі виконав Девід Дастмалчян — зірка фільмів "Людина-мураха" та "Загін самогубців: Місія навиліт".
Що стосується оцінок фільму, то на IMDb рейтинг у стрічки доволі непоганий — 7 з 10 балів.
Що також цікаво, на Rotten Tomatoes він отримав 97% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 81% від глядачів.
Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 72 зі 100 балів, а широка аудиторія — в 6,9 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".
Як глядачі коментують трейлер фільму “Ніч з дияволом”:
Радий, що карʼєра Давіда не стоїть на місці та він отримує круті та досить нестандартні ролі;
Уляля, я б подивився таке в кінотеатрі!;
Дуже моторошно, але я таке люблю;
Чудово, що в режисерів та сценаристів не закінчуються ідеї;
Якісні ільми жахів — це рідкість. Надіюся, що цей мене не підведе;
Чесно, не можу дочекатися! Уже купила білети;
Трейлер справді інтригує, тому на фільм піду — 100%.
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