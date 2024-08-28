Довгоочікуваний горор "Ніч з дияволом" виходить на великі екрани — трейлер
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Довгоочікуваний горор "Ніч з дияволом" виходить на великі екрани — трейлер

перегляд фільмів
Джерело:  online.ua

Уже з 29 серпня українські кіномани отримають змогу насолодитися переглядом австралійського фільму жахів “Ніч з дияволом" (Late Night with the Devil - ред.)

Головні тези:

  • Фільм “Ніч з дияволом” розповідає про шоумена, який ризикнув провести паранормальний сеанс у прямому етері.
  • Головну роль у стрічці виконав відомий актор Девід Дастмалчян.
  • Фільм отримав високі оцінки на Rotten Tomatoes та IMDb.

Чого очікувати від фільму “Ніч з дияволом”

У центрі сюжету стрічки історія, яка розгортається на тлі Гелловіну у 1977 році.

Ведучий популярного вечірнього телешоу, який мріє про захмарні рейтинги, вирішив зробити усе можливе та неможливе, щоб здивувати глядачів.

Саме тому цього разу він вирішив провести у прямому етері сеанс паранормального. Новою зіркою шоу має стати юна Лілі — героїня книги "Розмови з дияволом".

Скандальний шоумен навіть не здогадується, які катастрофічні наслідки матиме спроба проникнути за допомогою дівчини в потойбічний світ.

Головну роль у фільмі виконав Девід Дастмалчян — зірка фільмів "Людина-мураха" та "Загін самогубців: Місія навиліт".

Що стосується оцінок фільму, то на IMDb рейтинг у стрічки доволі непоганий — 7 з 10 балів.

Що також цікаво, на Rotten Tomatoes він отримав 97% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 81% від глядачів.

Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 72 зі 100 балів, а широка аудиторія — в 6,9 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як глядачі коментують трейлер фільму “Ніч з дияволом”:

  • Радий, що карʼєра Давіда не стоїть на місці та він отримує круті та досить нестандартні ролі;

  • Уляля, я б подивився таке в кінотеатрі!;

  • Дуже моторошно, але я таке люблю;

  • Чудово, що в режисерів та сценаристів не закінчуються ідеї;

  • Якісні ільми жахів — це рідкість. Надіюся, що цей мене не підведе;

  • Чесно, не можу дочекатися! Уже купила білети;

  • Трейлер справді інтригує, тому на фільм піду — 100%.

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