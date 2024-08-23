Український фільм-помста "Конотопська Відьма" уже в кінотеатрах — реакції глядачів

Довгоочікувана містична кіноновинка "Конотопська Відьма" від компанії Film.ua вийшла на великі екрани. Перші глядачі уже діляться своїми враженнями в соціальних мережах.
Головні тези:
- Фільм “Конотопська Відьма” розповідає історію української відьми, яка нищить російських загарбників під час вторгнення РФ в Україну.
- Режисер Андрій Колесник та сценарист Ярослав Войцешек створили непересічний горор, який вразив глядачів своєю сюжетною лінією та акторською грою.
- У стрічці осмислені теми містицизму, могутності кохання та жаги помсти.
"Конотопська Відьма". Чому варто подивитися цей горор
У центрі сюжету — історія прадавньої української відьми з Конотопу, яка закохалася у звичайного смертного хлопця.
Світле почуття змусило головну героїню зректися своїх відьомських сил, однак все різко змінюється після того, як 24 лютого 2022 року Росія розпочинає повномасштабне вторгнення в Україну.
Російські загарбники захоплюють місто і жорстоко вбивають коханого відьми.
Це підштовхує головну героїню до рішучих дій та кривавої помсти окупантам — вона повертає свої могутні сили, щоб нищити усіх ворогів, які трапляються на її шляху.
Режисером фільму став Андрій Колесник, продюсером — Ірина Костюк, а автором сценарію — Ярослав Войцешек.
Цікавим фактом є те, що знімання фільму відбувалося не в лісах на Сумщині, а під Києвом.
Автор ідеї та сценарист стрічки Ярослав Войцешек відверто зізнався, що на створення горору його надихнуло відео з Конотопу, яке завірусилось в перші дні повномасштабного вторгнення.
Як глядачі коментують кінопремєру "Конотопська Відьма"
Боже! Я плачу, іноді боячись Бога, хотіла б мати такі сили, як в неї в цьому фільмі, щоб покарати тих нелюдів, які зараз прийшли до нас;
В мене аж мурашки по тілу!;
Фільм дуже сильний!! Дякую знімальній групі!!!;
Сьогодні відвідав, в захваті!;
Фільм чудовий, неймовірна гра акторів, режисери, сценаристи — молодці, дякую. Сьогодні відвідали прем'єру, то весь фільм на одному подиху, було і де поплакати, і посміятись;
Так, нарешті. Таке треба було знімати з 2014;
Створення нової української міфології штука добра і потрібна;
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