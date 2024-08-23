Український фільм-помста "Конотопська Відьма" уже в кінотеатрах — реакції глядачів
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Український фільм-помста "Конотопська Відьма" уже в кінотеатрах — реакції глядачів

Конотопська Відьма
Джерело:  online.ua

Довгоочікувана містична кіноновинка "Конотопська Відьма" від компанії Film.ua вийшла на великі екрани. Перші глядачі уже діляться своїми враженнями в соціальних мережах.

Головні тези:

  • Фільм “Конотопська Відьма” розповідає історію української відьми, яка нищить російських загарбників під час вторгнення РФ в Україну.
  • Режисер Андрій Колесник та сценарист Ярослав Войцешек створили непересічний горор, який вразив глядачів своєю сюжетною лінією та акторською грою.
  • У стрічці осмислені теми містицизму, могутності кохання та жаги помсти.

"Конотопська Відьма". Чому варто подивитися цей горор

У центрі сюжету — історія прадавньої української відьми з Конотопу, яка закохалася у звичайного смертного хлопця.

Світле почуття змусило головну героїню зректися своїх відьомських сил, однак все різко змінюється після того, як 24 лютого 2022 року Росія розпочинає повномасштабне вторгнення в Україну.

Російські загарбники захоплюють місто і жорстоко вбивають коханого відьми.

Це підштовхує головну героїню до рішучих дій та кривавої помсти окупантам — вона повертає свої могутні сили, щоб нищити усіх ворогів, які трапляються на її шляху.

Фото: Film.ua

Режисером фільму став Андрій Колесник, продюсером — Ірина Костюк, а автором сценарію — Ярослав Войцешек.

Цікавим фактом є те, що знімання фільму відбувалося не в лісах на Сумщині, а під Києвом.

Фото: Film.ua

Автор ідеї та сценарист стрічки Ярослав Войцешек відверто зізнався, що на створення горору його надихнуло відео з Конотопу, яке завірусилось в перші дні повномасштабного вторгнення.

"(На відео — ред.) якась жінка сказала одному з окупантів (що сидів — ред.) на БТРі: "Ти не знаєш, куди ти приїхав. Це Конотоп, тут кожна друга жінка відьма". Я так сильно надихнувся цим духом нескореності, містицизму, що подумав, а чому б не зробити таку історію, де конотопська відьма, яка живе серед нас звичайним життям, коли окупанти роблять їй надзвичайно боляче, відплачує тим самим, — розповідає Войцешек.

Як глядачі коментують кінопремєру "Конотопська Відьма"

  • Боже! Я плачу, іноді боячись Бога, хотіла б мати такі сили, як в неї в цьому фільмі, щоб покарати тих нелюдів, які зараз прийшли до нас;

  • В мене аж мурашки по тілу!;

  • Фільм дуже сильний!! Дякую знімальній групі!!!;

  • Сьогодні відвідав, в захваті!;

  • Фільм чудовий, неймовірна гра акторів, режисери, сценаристи  — молодці, дякую. Сьогодні відвідали прем'єру, то весь фільм на одному подиху, було і де поплакати, і посміятись;

  • Так, нарешті. Таке треба було знімати з 2014;

  • Створення нової української міфології штука добра і потрібна;

Фото: скриншот

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