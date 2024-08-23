Український фільм-помста "Конотопська Відьма" уже в кінотеатрах — реакції глядачів

"(На відео — ред.) якась жінка сказала одному з окупантів (що сидів — ред.) на БТРі: "Ти не знаєш, куди ти приїхав. Це Конотоп, тут кожна друга жінка відьма". Я так сильно надихнувся цим духом нескореності, містицизму, що подумав, а чому б не зробити таку історію, де конотопська відьма, яка живе серед нас звичайним життям, коли окупанти роблять їй надзвичайно боляче, відплачує тим самим, — розповідає Войцешек.