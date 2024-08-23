Украинский фильм-месть "Конотопская Ведьма" уже в кинотеатрах — реакции зрителей

Долгожданная мистическая киноновинка "Конотопская Ведьма" от компании Film.ua вышла на большие экраны. Первые зрители уже делятся своими впечатлениями в социальных сетях.
Главные тезисы
- Фильм "Конотопская Ведьма" рассказывает историю украинской ведьмы, которая уничтожает российских захватчиков во время вторжения РФ в Украину.
- Режиссер Андрей Колесник и сценарист Ярослав Войцешек создали незаурядный фильм ужасов, поразивший зрителей своей сюжетной линией и актерской игрой.
- В ленте осмыслены темы мистицизма, могущества любви и жажды мести.
"Конотопская ведьма". Почему стоит посмотреть этот фильм
В центре сюжета — история древнейшей украинской ведьмы из Конотопа, которая влюбилась в обычного смертного парня.
Светлое чувство заставило главную героиню отречься от своих ведьмских сил, однако все резко меняется после того, как 24 февраля 2022 года Россия начинает полномасштабное вторжение в Украину.
Российские захватчики захватывают город и жестоко убивают любимого ведьмы.
Это подталкивает главную героиню к решительным действиям и кровавой мести оккупантам — она возвращает свои могущественные силы, чтобы уничтожать всех врагов, попадающихся на ее пути.
Режиссером фильма стал Андрей Колесник, продюсером – Ирина Костюк, а автором сценария – Ярослав Войцешек.
Интересным фактом является то, что съемка фильма происходила не в лесах Сумской области, а под Киевом.
Автор идеи и сценарист ленты Ярослав Войцешек откровенно признался, что на создание фильма его вдохновило видео из Конотопа, завирусившееся в первые дни полномасштабного вторжения.
Как зрители комментируют кинопремьеру "Конотопская Ведьма"
Боже! Я плачу, иногда боясь Бога, хотела бы иметь такие силы, как у нее в этом фильме, чтобы наказать тех извергов, которые сейчас пришли к нам;
У меня аж мурашки по телу!;
Фильм очень сильный!! Спасибо съемочной группе!!!;
Сегодня посетил кинотеатр, в восторге!;
Фильм отличный, невероятная игра актеров, режиссеры, сценаристы — молодцы, спасибо. Сегодня посетили премьеру, так весь фильм на одном дыхании, было и где поплакать, и посмеяться;
Да, наконец. Такое нужно было снимать с 2014 года;
Создание новой украинской мифологии штука хорошая и нужная;
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