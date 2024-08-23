Украинский фильм-месть "Конотопская Ведьма" уже в кинотеатрах — реакции зрителей

"(На видео - ред.) какая-то женщина сказала одному из оккупантов (сидевшем - ред.) на БТРе: "Ты не знаешь, куда ты приехал. Это Конотоп, здесь каждая вторая женщина ведьма". Я так сильно вдохновился этим духом непокорности, мистицизма, что подумал, а почему бы не сделать такую историю, где конотопская ведьма, живущая среди нас обычной жизнью, когда оккупанты делают ей чрезвычайно больно, платит им тем самым, – рассказывает Войцешек.