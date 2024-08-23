Украинский фильм-месть "Конотопская Ведьма" уже в кинотеатрах — реакции зрителей
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Украинский фильм-месть "Конотопская Ведьма" уже в кинотеатрах — реакции зрителей

Конотопская ведьма
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Источник:  online.ua

Долгожданная мистическая киноновинка "Конотопская Ведьма" от компании Film.ua вышла на большие экраны. Первые зрители уже делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

Главные тезисы

  • Фильм "Конотопская Ведьма" рассказывает историю украинской ведьмы, которая уничтожает российских захватчиков во время вторжения РФ в Украину.
  • Режиссер Андрей Колесник и сценарист Ярослав Войцешек создали незаурядный фильм ужасов, поразивший зрителей своей сюжетной линией и актерской игрой.
  • В ленте осмыслены темы мистицизма, могущества любви и жажды мести.

"Конотопская ведьма". Почему стоит посмотреть этот фильм

В центре сюжета — история древнейшей украинской ведьмы из Конотопа, которая влюбилась в обычного смертного парня.

Светлое чувство заставило главную героиню отречься от своих ведьмских сил, однако все резко меняется после того, как 24 февраля 2022 года Россия начинает полномасштабное вторжение в Украину.

Российские захватчики захватывают город и жестоко убивают любимого ведьмы.

Это подталкивает главную героиню к решительным действиям и кровавой мести оккупантам — она возвращает свои могущественные силы, чтобы уничтожать всех врагов, попадающихся на ее пути.

Фото: Film.ua

Режиссером фильма стал Андрей Колесник, продюсером – Ирина Костюк, а автором сценария – Ярослав Войцешек.

Интересным фактом является то, что съемка фильма происходила не в лесах Сумской области, а под Киевом.

Фото: Film.ua

Автор идеи и сценарист ленты Ярослав Войцешек откровенно признался, что на создание фильма его вдохновило видео из Конотопа, завирусившееся в первые дни полномасштабного вторжения.

"(На видео - ред.) какая-то женщина сказала одному из оккупантов (сидевшем - ред.) на БТРе: "Ты не знаешь, куда ты приехал. Это Конотоп, здесь каждая вторая женщина ведьма". Я так сильно вдохновился этим духом непокорности, мистицизма, что подумал, а почему бы не сделать такую историю, где конотопская ведьма, живущая среди нас обычной жизнью, когда оккупанты делают ей чрезвычайно больно, платит им тем самым, – рассказывает Войцешек.

Как зрители комментируют кинопремьеру "Конотопская Ведьма"

  • Боже! Я плачу, иногда боясь Бога, хотела бы иметь такие силы, как у нее в этом фильме, чтобы наказать тех извергов, которые сейчас пришли к нам;

  • У меня аж мурашки по телу!;

  • Фильм очень сильный!! Спасибо съемочной группе!!!;

  • Сегодня посетил кинотеатр, в восторге!;

  • Фильм отличный, невероятная игра актеров, режиссеры, сценаристы — молодцы, спасибо. Сегодня посетили премьеру, так весь фильм на одном дыхании, было и где поплакать, и посмеяться;

  • Да, наконец. Такое нужно было снимать с 2014 года;

  • Создание новой украинской мифологии штука хорошая и нужная;

Фото: скриншот

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