Перший трейлер фільму "Білосніжка" від Disney уже в мережі — відео

10 серпня кінокомпанія The Walt Disney представила перший трейлер повнометражної фентезійної стрічки "Білосніжка", яка є кіноадаптацією відомого мультфільму "Білосніжка та сім гномів", заснованого на однойменній казці братів Грімм.
Головні тези:
- У фільмі головну роль зіграє відома акторка Рейчел Зеглер, а головною антагоністкою стала Галь Гадот.
- Унікальність нової “Білосніжки” полягає в тому, що головна героїня мріє не про кохання, а про самореалізацію та лідерство.
- Прем'єра фільму запланована на 21 березня 2025 року.
Що відомо про новий фільм “Білосніжка”
Головна роль дісталася відомій американській акторці Рейчел Зеглер — зірці стрічок "Голодні ігри" та "Шазам".
Головною антагоністкою — злою королевою — стала Галь Гадот, відома ролями у "Диво-жінка" та "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".
Сюжет розгортається навколо історії юної красуні Білосніжки, яка тікає з замку після того, як її мачуха королева, настільки заздрить її красі, що наказує мисливцеві вбити її.
У чому полягає унікальність нової “Білосніжки”
Як зазначає Рейчел Зеглер, новий фільм справді особливий, оскільки Білосніжку не врятує принц своїм поцілунком.
Її головна мрія — не справжнє кохання, а самореалізація та лідерство.
Варто також зазначити, що режисером стрічки став Марк Вебб, який працював над картиною "Дивовижна Людина-павук".
Насолодитися прем’єрою у кінотеатрах можна буде уже 21 березня 2025 року.
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