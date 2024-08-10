Перший трейлер фільму "Білосніжка" від Disney уже в мережі — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Перший трейлер фільму "Білосніжка" від Disney уже в мережі — відео

Білосніжка
Джерело:  online.ua

10 серпня кінокомпанія The Walt Disney представила перший трейлер повнометражної фентезійної стрічки "Білосніжка", яка є кіноадаптацією відомого мультфільму "Білосніжка та сім гномів", заснованого на однойменній казці братів Грімм. 

Головні тези:

  • У фільмі головну роль зіграє відома акторка Рейчел Зеглер, а головною антагоністкою стала Галь Гадот.
  • Унікальність нової “Білосніжки” полягає в тому, що головна героїня мріє не про кохання, а про самореалізацію та лідерство.
  • Прем'єра фільму запланована на 21 березня 2025 року.

Що відомо про новий фільм “Білосніжка”

Головна роль дісталася відомій американській акторці Рейчел Зеглер — зірці стрічок "Голодні ігри" та "Шазам".

Це була честь для мене. Я думаю, що будь-яка молода людина, будь-яка маленька дівчинка, якщо вдягне сукню принцеси Disney і побуде нею один день, не кажучи вже про шість місяців... Це просто найдивовижніший досвід, і я не можу дочекатися, коли зможу поділитися ним з вами всіма, — ділиться своїми емоціями Зеглер.

Головною антагоністкою — злою королевою — стала Галь Гадот, відома ролями у "Диво-жінка" та "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

Сюжет розгортається навколо історії юної красуні Білосніжки, яка тікає з замку після того, як її мачуха королева, настільки заздрить її красі, що наказує мисливцеві вбити її.

У чому полягає унікальність нової “Білосніжки”

Як зазначає Рейчел Зеглер, новий фільм справді особливий, оскільки Білосніжку не врятує принц своїм поцілунком.

Її головна мрія — не справжнє кохання, а самореалізація та лідерство.

Вона мріє стати лідером. Її покійний батько сказав їй, що вона може бути лідером, якщо буде безстрашною, справедливою, хороброю і правдивою. Тож це справді неймовірна історія, в якій молоді люди з усього світу можуть знайти себе, — пояснила акторка.

Варто також зазначити, що режисером стрічки став Марк Вебб, який працював над картиною "Дивовижна Людина-павук".

Насолодитися прем’єрою у кінотеатрах можна буде уже 21 березня 2025 року.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Кінокритики США назвали найкращі фільми 2023 року — список
Найкращі фільми
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Netflix назвав найпопулярніші українські фільми та серіали на стримінгу — список
Фільми
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
15-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Відомі фільми-переможці
15-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Відомі фільми-переможці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?