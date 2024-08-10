Перший трейлер фільму "Білосніжка" від Disney уже в мережі — відео

Це була честь для мене. Я думаю, що будь-яка молода людина, будь-яка маленька дівчинка, якщо вдягне сукню принцеси Disney і побуде нею один день, не кажучи вже про шість місяців... Це просто найдивовижніший досвід, і я не можу дочекатися, коли зможу поділитися ним з вами всіма, — ділиться своїми емоціями Зеглер.