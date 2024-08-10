Первый трейлер фильма "Белоснежка" от Disney уже в сети — видео

10 августа кинокомпания The Walt Disney представила первый трейлер полнометражного фильма "Белоснежка", который является киноадаптацией известного мультфильма "Белоснежка и семь гномов", основанного на одноименной сказке братьев Гримм.
Главные тезисы
- В фильме главную роль сыграет известная актриса Рэйчел Зеглер, а антагонисткой стала Галь Гадот.
- Уникальность новой “Белоснежки” заключается в том, что главная героиня мечтает не о любви, а о самореализации и лидерстве.
- Премьера фильма состоится уже 21 марта 2025 года.
Что известно о новом фильме "Белоснежка"
Главная роль досталась известной американской актрисе Рэйчел Зеглер — звезде лент "Голодные игры" и "Шазам".
Главной антагонисткой — злой королевой — стала Галь Гадот, известная ролями в фильмах "Чудо-женщина" и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".
Сюжет разворачивается вокруг истории юной красавицы Белоснежки, убегающей из замка после того, как ее мачеха королева, настолько завидует ее красоте, что приказывает охотнику убить ее.
В чем заключается уникальность новой "Белоснежки"
Как отмечает Рейчел Зеглер, новый фильм действительно особенный, поскольку Белоснежку не спасет принц своим поцелуем.
Ее главная мечта — не настоящая любовь, а самореализация и борьба за собственную жизнь.
Стоит также отметить, что режиссером ленты стал Марк Уэбб, работавший над картиной "Удивительный Человек-паук".
Насладиться премьерой в кинотеатрах можно будет уже 21 марта 2025 года.
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