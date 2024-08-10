Первый трейлер фильма "Белоснежка" от Disney уже в сети — видео

10 августа кинокомпания The Walt Disney представила первый трейлер полнометражного фильма "Белоснежка", который является киноадаптацией известного мультфильма "Белоснежка и семь гномов", основанного на одноименной сказке братьев Гримм.

Что известно о новом фильме "Белоснежка"

Главная роль досталась известной американской актрисе Рэйчел Зеглер — звезде лент "Голодные игры" и "Шазам".

Это была честь для меня. Я думаю, что любой молодой человек, любая маленькая девочка, если наденет платье принцессы Disney и побудет им один день, не говоря уже о шести месяцах... Это просто удивительный опыт, и я не могу дождаться, когда смогу поделиться им с вами всеми, — делится своими эмоциями Зеглер. Поделиться

Главной антагонисткой — злой королевой — стала Галь Гадот, известная ролями в фильмах "Чудо-женщина" и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Сюжет разворачивается вокруг истории юной красавицы Белоснежки, убегающей из замка после того, как ее мачеха королева, настолько завидует ее красоте, что приказывает охотнику убить ее.

В чем заключается уникальность новой "Белоснежки"

Как отмечает Рейчел Зеглер, новый фильм действительно особенный, поскольку Белоснежку не спасет принц своим поцелуем.

Ее главная мечта — не настоящая любовь, а самореализация и борьба за собственную жизнь.

Она мечтает стать лидером. Ее покойный отец сказал ей, что она может быть лидером, если будет бесстрашной, справедливой, храброй и правдивой. Это действительно невероятная история, в которой молодые люди со всего мира могут найти себя, — говорит актриса. Поделиться

Стоит также отметить, что режиссером ленты стал Марк Уэбб, работавший над картиной "Удивительный Человек-паук".